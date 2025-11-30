Huiduieli la Alba Iulia la un moment solemn dedicat Zilei Naționale, când a fost depusă coroana din partea președintelui Nicușor Dan

1 minut de citit Publicat la 18:20 30 Noi 2025 Modificat la 18:32 30 Noi 2025

Conform protocolului, coroana din partea şefului statului a fost prima depusă. Foto: captură Ziarul Unirea

Un moment solemn dedicat Zilei Naționale a României , la Alba Iulia, a fost perturbat de susținătorii AUR cu huiduieli la adresa președintelui. În clipa în care s-a anunțat în microfon că urmează să fie depusă o coroană de flori la ansamblul monumental „Regele Ferdinand şi Regina Maria” din partea președintelui Nicușor Dan, numeroși participanți au huiduit îndelung, relatează Ziarul Unirea

Incidentul a avut loc la ansamblul monumental „Regele Ferdinand şi Regina Maria”, în faţa Catedralei Încoronării din Alba Iulia.

Coroanele de flori au fost depuse de către militari ai Batalionului 811 Infanterie „Dej”, evenimentul având ca fond muzica militară a Diviziei 4 Infanterie „Gemina”.

Huiduielile au început în momentul în care la microfon s-a anunţat că „se depune o coroană de flori din partea preşedintelui României, excelenţa sa domnul Nicuşor Dan”.

Conform protocolului, coroana din partea şefului statului a fost prima depusă. Restul ceremoniei s-a desfăşurat fără huiduieli.

Au mai depus coroane, la Alba Iulia, Parlamentul României, Parlamentul European, Guvernul României prin Instituţia Prefectului Judeţul Alba, Consiliul Judeţean Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia reprezentanţi ai cultelor şi ai unor unităţi militare.

Zilele acestea, în judeţul Alba, au loc mai multe evenimente politice ale partidelor AUR și SOS. De asemenea, la Alba Iulia și-a anunțat prezenţa şi fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu.

Călin Georgescu și George Simion vor avea fiecare programul lui. Fostul candidat la prezidențiale, care îl numea pe liderul AUR „protejatul meu mai tânăr”, și George Simion se evită, deși împart o parte dintre simpatizanți. Același lucru s-a întâmplat și în urmă cu câteva luni, la Broșteni, când Georgescu a mers cu alaiul său în localitatea devastată de inundații, în timp ce Simion se plimba cu susținătorii săi în cealaltă parte a localității.