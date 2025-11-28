Cum va fi vremea de 1 decembrie. Directoarea ANM: „Maxime între 5 și 12 grade Celsius, posibil precipitații mixte la munte”

2 minute de citit Publicat la 14:06 28 Noi 2025 Modificat la 14:21 28 Noi 2025

În toată țara este în vigoare o informare meteo de vreme rea. Foto: Getty Images

De Ziua Națională, vremea va fi în general frumoasă, dar temperaturile rămân scăzute, între 5 și 12 grade Celsius în toată țara, a anunțat directoarea Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) la Antena 3 CNN. Până la data de 1 decembrie însă, va ploua în aproape toată țara, iar maximele termice nu vor depăși 8 grade Celsius în partea de vest, centru și nord a țării, în timp ce în sud-est temperaturile vor atinge și 16 grade Celsius.

„De Ziua Națională, ziua de luni va fi o vreme în ameliorare sub aspectul fenomenelor meteorologice extreme, o vreme normală din punct de vedere termic în aproape toată țara. Vorbim de maxime, la scara întregii țări, între 5 până la 12 grade.

Este posibil ca în continuare în zonele montane înalte, la altitudini mari, peste 1700 de metri să mai consemnăm o probabilitate ridicată de precipitații mixte.

Dar, vreme în general frumoasă și în jumătatea sudică a țării pentru că și în Capitală vor fi 9-11 grade, posibil ceață în primele ore ale zilei”, a spus Elena Mateescu, directoare ANM la Antena e CNN despre prognoza meteo de 1 decembrie.

În zilele premergătoare sărbătorii naționale însă va ploua în aproape toată țara pe măsură ce ciclonul mediteranean „ADEL” continuă să își facă simțită prezența în România. ANM emis, vineri, un nou cod galben de ploi torențiale valabil până sâmbătă în zone din opt județe, iar în toată țara este în vigoare o informare meteo de vreme rea.

„Până atunci însă, până duminică seara, vorbim de o informare meteo ce vizează ploi importante cantitativ, precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, intensificări ale vântului și o vreme în răcire, vorbim de cantități de apă de 10/25 de l/mp, în zona montană și în partea de sud și sud-est valori mai mari, 35/45 l/mp, local 80 de l/mp.

De asemenea, o atenționare meteo de cod galben până mâine la ora 10:00 pentru zona montană și deluroasă a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova și Buzău, dar și sudul județului Hunedoara și zona de mjunte a județului Mehedinți”, a spus Elena Mateescu.

Șefa ANM a subliniat că va ploua mult în următoarele 24 de ore.

„Ploi însemnate cantitative în următoarele 24 de ore, iar din punct de vedere termic până duminică, o vreme apropiată de normalul termic, în special în partea de vest, centru, nord, unde maximele nu vor depăși 7-8 grade, în sud-est mai sunt posibile valori de 15-16 grade, însă așa cum menționam o vreme în general închisă și cu perioade cu ploi, chiar și în capitală, maximă destul de coborâte 7-8 grade. Dar debutul iernii aduce temperaturi în special în jumătatea de sud peste normalul datei și perioadei în care ne aflăm”, a mai spus Elena Mateescu.

ANM a emis, vineri, și prognoza pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 1 decembrie - 29 decembrie. Potrivit meteorologilor, toată luna decembrie va fi caracterizată de temperaturi ușor mai ridicate decât cele normale pentru ultima lună a anului.