Hărţi cu ciclonul mediteranean "ADEL" care loveşte sudul și estul Europei. ANM: Ploi însemnate și în zona de sud și sud-est a României

Hartă cu precipitaţii totale şi ninsoarea pe 24 de ore, valabilă până pe 28 noiembrie, la ora 06:00. Foto: Facebook/Administratia Nationala de Meteorologie RA

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a făcut publice miercuri după-amiază mai multe hărţi cu evoluţia ciclonului mediteranean "ADEL", care lovește sudul și estul Europei. România a intrat sub influența lui de astăzi şi va ieşi peste patru zile: pe 30 noiembrie. Potrivit meteorologilor, precipitațiile se vor extinde treptat la nivel național, odată cu avansul fronturilor asociate ciclonului, format în bazinul central al Mării Mediterane, care provoacă deja fenomene meteo extreme în Grecia și alte state din Balcani. În weekend, spun cei de la ANM voi fi "ploi însemnate şi în zona de sud și sud-est a României", unde se vor înregistra cantități de apă de 30...40 l/mp.

Ciclonul mediteranean "ADEL" s-a format în cursul zilei de marţi, 25 noiembrie, în bazinul central al Mării Mediterane, ca urmare a interacțiunii dintre aerul cald și umed de origine mediteraneană și o masă de aer polar oceanic extinsă peste vestul, centrul și sud-vestul Europei, au explicat azi specialiştii din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie.

"(...). Acesta a fost botezat de către Serviciul Meteorologic Grec datorită impactului meterologic major ce urmează să-l aibă asupra Greciei și în anumite zone din Peninsula Balcanică și sudul Italiei. În Grecia a fost emis cod roșu de vreme severă (ploi torențiale, grindină și descărcări electrice), având în vedere și faptul că pe durata întregului episod ploios, 26 - 29 noiembrie, mai ales în nordul și în vestul Greciei, se vor acumula local peste 200 l/mp, însă ploile vor fi frecvente și în Bulgaria, Albania și Macedonia de Nord, în timp ce în Serbia, Bosnia-Herțegovina și Muntenegru vor fi și ninsori sau lapoviță, iar în Alpii Dinarici va ninge abundent", au transmis cei de la ANM într-o postare pe Facebook, unde au publicat şase imagini cu hărţi în care apare ciclonul mediteranean "ADEL".

Potrivit meteorologilor noştri, România va fi sub influența ciclonului mediteranean ADEL de astăzi, 26 noiembrie până duminică, 30 noiembrie.

"Începând cu ziua de miercuri aria precipitațiilor va fi în extindere treptată, mai întâi în regiunile vestice, ce vor fi sub influența frontului rece asociat cu perturbația ciclonică ce va tranzita Ungaria și Polonia. În noaptea de miercuri spre joi și pe parcursul zilei de joi se va menține o legătură frontală (fronturi calde și rece) între ciclonul ADEL centrat în zona Mării Ionice și un ciclon aflat în stadiul de disipare (ocludere) deasupra Republicilor Baltice.

Această joncțiune în distribuția maselor de aer de o parte și de alta a fronturilor atmosferice va determina o extindere tot mai mare a precipitațiilor în ziua de joi, 27 noiembrie în sudul, estul și centrul României, mai ales că în straturile mai înalte ale troposferei, circulația aerului va fi din sector sudic, încât va fi antrenat aer cald și umed dinspre Marea Mediterană. Acest aer umed și cald va fi antrenat într-o mișcare ascendentă de scară mare (sute de kilometri), peste aerul mai rece ce va pătrunde în apropierea suprafeței terestre (mai ales prin Moldova și prin regiunile vestice), astfel prin destindere adiabatică și răcire se va ajunge la condensarea vaporilor de apă și implicit la precipitații pe arii extinse", au mai precizat specialiştii.

ANM: De joi dimineață până vineri dimineață sunt estimate cantități de apă de peste 30...40 l/mp

"În mecanismele de ascendență de scară mare, intervine și orografia, în cazul de față prezența Carpaților Meridionali, care vor impulsiona și mai mult ascendența pe verticală, astfel precipitațiile se vor intensifica pe versanții sudici, unde de joi dimineață până vineri dimineață sunt estimate cantități de apă de peste 30...40 l/mp (fig.3). Vor fi ploi?, dar prin nordul Moldovei și în zona montană înaltă și precipitații mixte.

Spre finalul săptămânii traiectoria probabilă a ciclonului ADEL va fi transbalcanică –peste Grecia, zona Bosfor – Dardanele, iar pe 30 noiembrie ar urma să ajungă în bazinul vestic al Mării Negre unde va intra în procesul de disipare (ocludere)", au mai adăugat reprezentanţii de la Administrația Națională de Meteorologie.

Vineri, 28 noiembrie, ciclonul ADEL rămâne deasupra Greciei, iar frontul cald (ce produce ascendența aerului cald și umed) va influența și partea de sud a României, unde va continua să plouă moderat cantitativ (în general 10...30 l/mp).

"Sâmbătă (29 noiembrie), pe măsură ce aria ciclonică se va apropia de bazinul vestic al Mării Negre, pe o componentă estică de circulație va fi antrenat aer cald și bogat în umezeală și dinspre această zonă (Marea Neagră), peste regiunile sud-estice ale României. Astfel este de așteptat să avem condiții de ascendență a aerului umed și cald dinspre Marea Neagră peste aerul mai rece de la suprafață deja instalat în zona extracarpatică. Ar fi de menționat că în evoluția ciclonului spre stadiul de maturitate, se va produce un amestec la maselor de aer cald, cu cele de aer rece, iar în meteorologie, zona unde se produce acest amestec este asociată cu frontul oclus (fig.5).

Acest front oclus, în funcție de evoluția și poziția ariei ciclonice ar urma să aducă ploi însemnate și în partea de sud și sud-est a României, unde modelul numeric de prognoză ECMWF estimează cantități de apă de 30...40 l/mp (fig. 6)"

Sub aspect termic se va intra într-un proces de răcire începând din vestul si nordul teritoriului. Miercuri și joi temperaturile mai pot atinge 19...20 de grade în sud-estul României, însă, la final de săptămână, temperaturile maxime se vor situa între 4 si 13 grade (tot ușor peste normele climatologice). Temperaturile minime se vor menține, în general, pozitive.

"(...) după vremea caldă din aceste zile, urmează zile ploioase de toamnă mai ales în sud, și tot aici și vântul se va intensifica temporar cu viteze în general de 40...45 km/h.

O ameliorare evidentă se va produce chiar pe 1 Decembrie, când evoluția probabilă indică o creștere a presiunii atmosferice, astfel precipitațiile vor înceta. În special în zonele de deal și de munte vor fi și perioade cu soare, iar în zonele joase de relief mai ales dimineața va fi ceață sau nebulozitate stratiformă. Temperaturile maxime prognozate pentru 1 Decembrie se vor situa în general între 7 și 13 grade", au mai declarat meteorologii.