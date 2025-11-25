Programul paradei de 1 Decembrie 2025 în București: Traseul defilării militare de Ziua Națională a României

Parada militară de Ziua Națională revine pe 1 Decembrie 2025 în Piața Arcul de Triumf din București. Sursa foto: MApN

Parada militară de Ziua Națională a României va reveni anul acesta pe 1 Decembrie în Piața Arcul de Triumf din București, cu peste 2.900 de militari, tehnică de luptă și aeronave. Ministerul Apărării a anunțat programul defilării, repetițiile, precum și restricțiile rutiere care vor afecta traficul în zonă.

Parada începe la ora 11:00 de la Piața Arcul de Triumf

Conform MApN, ceremonia oficială a paradei va debuta pe 1 Decembrie la ora 11:00, în Piața Arcul de Triumf.

Evenimentul va începe cu intonarea Imnului Național, urmată de defilarea detașamentelor militare și a tehnicii pe sub Arcul de Triumf.

Parada va include nu doar trupele Armatei Române, ci și detașamente străine – aproximativ 240 de militari în cadrul unor detașamente din Franța, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Polonia, Portugalia, Spania, SUA, precum și militari din țările aliate contributoare la structurile NATO de pe teritoriul României.

După paradă, drapelul național va fi arborat la toate instituțiile militare, iar o expoziție de tehnică militară va fi deschisă în zona Arcului de Triumf până la ora 14:30.

Restricții de circulație în zona Arcului de Triumf

Pentru buna desfășurare a paradei militare, Brigada Rutieră București va impune restricții de circulație în zonele care converg spre Arcul de Triumf.

Restricțiile vor fi active în special în ziua paradei (1 decembrie), iar traficul poate fi îngreunat semnificativ.

Pe 29 noiembrie (în timpul repetiției generale) va exista, de asemenea, restricționare.

Partea de trafic afectată va fi nu doar proximitatea Arcului, ci și arterele ce furnizează acces către piață și zonele de defilare.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să evite zona în acele perioade și să urmeze indicațiile autorităților rutiere.

Programul complet al Paradei de 1 Decembrie 2025

Până la 1 Decembrie: repetiții în Poligonul Ghencea pentru trupele și tehnica militară.

26 – 29 noiembrie: antrenamente aeriene cu aeronave militare la altitudini joase, în București, Ilfov și Alba Iulia.

29 noiembrie, 09:00–12:00: repetiția generală a paradei în zona Arcul de Triumf, cu survol aerian și salve de tun.

1 decembrie: