Un bătrân de 91 de ani a moștenit 1 milion de euro, dar i-a șocat pe toți când a anunțat ce va face cu banii

Bărbatul a donat toți banii către biserica din satul natal, La Chapelle-sur-Aveyron. Foto: X / SirenesFR

Un pensionar din Franța, în vârstă de 91 de ani, a moștenit, în urma morții fratelui său, în 2022, o sumă uriașă de bani. Acesta a devenit însă subiect de discuție în întreaga comunitate după ce a decis să doneze toți banii, aproximativ 1 milion de euro, către biserica din satul natal, La Chapelle-sur-Aveyron.

Raymond și fratele său au lucrat toată viața în agricultură, pe ferma familiei, într-o zonă liniștită din Loiret, la sud de Paris. Biserica veche din sat, care servește unei comunități de puțin peste 600 de locuitori, se află într-o stare avansată de degradare, existând chiar riscul demolării. Însă donația uriașă a pensionarului va permite restaurarea completă a clădirii, scrie Mirror.

Luna trecută, în lăcașul de cult a fost montată o placă comemorativă care marchează gestul său, pentru ca și generațiile viitoare să știe cine a făcut posibilă salvarea monumentului.

„Aici m-am născut, aici am fost botezat, tot aici am făcut prima împărtășanie. Am trăit toată viața în La Chapelle”, a explicat Raymond când a fost întrebat de ce a decis să doneze întreaga sumă.

? ÉMOUVANT | À 92 ANS, RAYMOND DONNE 1 MILLION D’EUROS POUR SAUVER L’ÉGLISE DE SON VILLAGE



?‍?Raymond Landy, ancien agriculteur né à La Chapelle-sur-Aveyron, a offert 1 million d’euros pour restaurer l’église où il a été baptisé, communié et confirmé.



? Trois ans après son… pic.twitter.com/4Gn9Q5ernk — SIRÈNES (@SirenesFR) October 26, 2025

Christian Chevalier, primarul localității, a subliniat cât de mult înseamnă biserica pentru comunitate: „Suntem un sat mic, cu 640 de locuitori. Biserica e singura noastră comoară. Nu este monument istoric, dar este inima satului și toți ținem la ea.”

Potrivit arhitectului responsabil de proiect, Antoine Leriche, restaurarea va fi făcută în mai multe etape: turnul clopotniței va fi coborât pentru înlocuirea șindrilei, corul va fi refăcut complet, iar acoperișul și structura de rezistență vor fi reconstruite. Lucrările principale vor avea loc între primăvara și toamna anului 2026 și ar trebui să fie finalizate în aproximativ un an.

Leriche a mai spus că un proiect de o asemenea amploare realizat „dintr-o singură tranșă de finanțare” este o raritate absolută: „De obicei, restaurarea unui astfel de edificiu durează 20 de ani și se face în mai multe etape, în funcție de bugetele autorităților. Aici, facem totul odată. Pentru mine este o premieră.”

Primarul spune că, datorită donației lui Raymond, biserica nu ar trebui să aibă nevoie de alte intervenții majore pentru următorii 150 de ani.