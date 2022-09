Regina Maria în America: cea mai frumoasă față a diplomației românești

„De ce am venit aici? Ei bine, am fost la Conferința de Pace de la Paris după război, și ei mi-au pus această întrebare și le-am spus: «Fiecare țară are nevoie de o față. Deci când vă adunați cu toții pentru deliberări, vreau ca România să aibă o față. Sunt aici să fiu acea față, să fac România ceva mai personal decât statistici și hărți»”. (Regina Maria a României)

Prezintă:

Ștefania-Laura ABIBULA-STROE , Director General Interimar Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”

, Director General Interimar Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada” Cristina CATERINICI , Director Executiv Direcția de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate, Consiliul Județean Constanța

, Director Executiv Direcția de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate, Consiliul Județean Constanța Răzvan Raul IVAN , istoric

, istoric Radu CORNESCU, arhitect

Coordonatorii proiectului: Mihai FLOROIU și Vlad HARABAGIU.

Expoziția își propune să aducă în centrul atenției publice activitatea diplomatică și modul prin care Regina Maria a înțeles să promoveze interesul național și imaginea României în celebra sa vizită externă efectuată în America, în anul 1926, care a reprezentat apogeul popularității sale în lume. Invitată de către omul de afaceri american Samuel Hill pentru a inaugura Muzeul de Artă Maryhill din Washington a cărei secțiune îi păstrează și astăzi obiectele de patrimoniu, suverana României avea să fie descoperită de americani drept o femeie foarte inteligentă și frumoasă, cu viziune politică, plină de magnetism și modernă. Așteptarea uriașă a acestui moment a creat o emulație profundă la nivelul Americii, o veritabilă lecție de marketing politic pentru diplomații și oamenii politici de astăzi.

Prin selecția de fotografii de epocă, mărturii și citate din jurnalul reginei, expoziția foto-documentară surprinde momentele cele mai importante ale călătoriei Majestății Sale, așa cum sunt ele reflectate în colecțiile Arhivelor Naționale ale României: întrevederea oficială de la Casa Albă cu președintele SUA, Calvin Coolidge, întâlnirea cu primarul New York-ului, James J. Walker, care i-a oferit cadou reginei cheia orașului, în semn de admirație și recunoștință; vizitele efectuate în Chicago, Philadelphia, San Francisco, Montreal, Canada, Maryhill, Tacoma, West Point, Uzina Electrică Edison, Universitatea Columbia din New York, întâlnirea cu comunitatea românească din America și triburile de indieni din Vestul Sălbatic.

Deplasarea sa a avut un succes de proporții, un adevărat turneu care a cucerit inima americanilor. Regina s-a bucurat de o desfășurare de forțe și de o mediatizare impresionantă din partea presei americane, reușind să își facă țara cunoscută atât în cercurile înalte, guvernamentale, industriale și financiare, cât și în rândul populației americane. A fost primită cu urale și covoare de flori de către mulțimile entuziaste de americani care au ieșit să o întâmpine pe străzile și bulevardele orașelor din SUA.

„Nu mă așteptam ca New York-ul să îmi facă o primire atât de oficială. Am fost întâmpinată cu toate onorurile militare și civile posibile, de parcă aș fi fost regina suverană. Toate trupele fuseseră scoase la paradă, cu întreaga poliție călare. Am pornit înainte, într-o mașină deschisă, alături de unul dintre domnii oficiali și ne-am îndreptat cu toată viteza de-a lungul uluitoarelor străzi ale New York-ului, despre care s-au auzit atâtea, cu acei gigantici, inimaginabili zgârie nori, înălțându-se deasupra noastră. Trebuie să spun că sunt mult mai impozanți decât mi-aș fi imaginat, au o grandoare la care nu m-am așteptat. Toată circulația a fost oprită, iar populația New York-ului mi-a făcut o primire minunată, o primire din inimă. Puteai simți, vedea, înțelege că era o primire privată, primirea cuiva pe care erau, cu adevărat bucuroși, să o întâmpine. Mărturisesc că îmi creștea inima de mândrie și tulburătoare emoție. Maria! Maria! Îmi auzeam numele strigat de mii de voci și, după obiceiul american, de la geamuri se aruncau lungi ghirlande de hârtie și tot felul de alte bucățele de hârtie, de la miile de geamuri ale fantasticelor clădiri, până când tot aerul se umpluse de fâlfâiri albe, ca de milioane de păsări mari și mici”. (Regina Maria a României)

Scopul proiectului este de a prezenta într-o formă științifică, accesibilă și concisă, prin mijloace moderne de atragere a publicului, povestea Reginei Maria și implicarea sa în plan diplomatic în susținerea și apărarea intereselor României. Proiectul își propune, așadar, să producă un impact cultural și educațional în rândul publicului din România, pornind de la valorificarea și promovarea celebrei vizite externe a Reginei Maria în America, un episod de maximă referință în destinul celei mai importante regine a României și în istoria relației bilaterale cu Statele Unite ale Americii, principalul partener strategic al României.

Expoziția poate fi vizitată zilnic între orele 10.00 – 18.00, în perioada 15 – 21 septembrie 2022.