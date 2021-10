Reguli fentate într-un restaurant de lux din Bucureşti

Zona de nord a Capitalei. La ora prânzului, oamenii merg să mănânce într-unul dintre localurile de lux ale Bucureștiului. Restaurantul e aproape plin.

Încercăm și noi să intrăm, dar fără certificat verde valabil.

"- Reporter: O masă de două persoane, dacă se poate.

- Angajată local: Sigur, aveți certificat de vaccinare?

- Reporter: Am ceva, nu știu dacă mai e valabil.

- Angajată local: E cam expirat.

- Reporter: Eu am mai mâncat aici la dumneavoastră, sincer, de asta am venit aici, că am găsit înţelegere.

- Angajată local: Nu e problemă, luați loc. Luați loc.

- Reporter: Mulţumesc frumos", a fost conversaţia dintre reporter şi o angajată a localului, filmată cu camera ascunsă.

Indulgenţa de care dau dovadă angajaţii este una constantă, astfel de "întelegeri" existând şi în trecut. Şirul de ilegalităţi continuă însă.

În acelasi local, pe lângă faptul că angajații nu poartă masca de protecție, unii clienți fumează in voie in interior.

Fumătorii nu stau în vreun separeu sau pe o terasă cu acoperiș retractabil, ci chiar la mesele din mijlocul restaurantului, ceea ce este ilegal. Asta este posibil cu acordul direct a celor din local și din cauza autorităților care sunt inexistente cand vine vorba de aplicarea legii.

În timp ce majoritatea patronilor din domeniul Horeca fac tot posibilul să respecte legea şi să scape de restricţii, sunt câţiva care ignoră orice fel de reguli şi pun astfel în pericol întreaga industrie.

