Relaxare cu elicoptere, avioane private și lux, în plină pandemie

Chiar dacă cei mai mulți au ieșit în starea de urgență cauzată de coronavirus fără loc de muncă sau cu grija că vor fi afectați de criza economică, sunt și unii care par neafectați și pentru care relaxarea a venit cu oportunitatea de a se bucura din nou de lux.

Așa e în democrație, unii au, alții n-au.

Victoraș Micula, prințișorul Frutti Fresh, cum este alintat de tabloide, o arde tot mai pe distanțare socială în filmulețul pe care l-a postat pe internet, și care a fost preluat rapid de tabloide. După ce, la începutul lunii mai, a fost implicat într-un scandal cu poliția și amendat, după ce a fost prins circulând noaptea, încălcând ordonanțele militare, acum a ales să arate că se plimbă la înălțime, cu avionul privat, apoi și cu elicopterul, iar presa tabloid a remarcat la mâna lui un ceas Patek Philippe Nautilus, care costă în jur de 100 de mii de euro. E normal să s-o ducă bine. Frații Micula au încasat numai de la Guvernul României aproape 200 de milioane de euro la finalul anului, în urma pierderii unui proces la Curtea Internațională de Arbitraj, o grabă care a fost acuzată de PSD, mai ales că statul român mai avea pe rol un proces cu frații Micula pe care l-a și câștigat în luna martie iar aceștia trebuie să returneze statului în jur de 4,5 milioane de euro.



Elena Udrea n-a apărut plimbându-se cu elicopterul sau avionul privat dar nici ea n-o duce rău deloc, mai ales că, teoretic, ar cam trebui să aibă ceva griji financiare din moment ce statul de drept i-a cam dat afacerile peste cap. După ce DNA a îngropat cu succes dosarul Microsoft în care era acuzată și pentru care a făcut și ceva arest prevenitv, Udrea a apărut înfloritoare la cumpărături într-un mall de lux, cu peste 10.000 de euro pe ea, după cum scriu cei de la Click. Cu tricou Balmain de 400 de euro, blugi armani de 500 de euro, sandale Yves Saint Laurent de aproape 2.000 de euro, poșetă Hermes Birkin de 7.000 de euro și curea tot de fițe asortată, Udrea s-a urcat într-o limuzină de vreo 100.000 de euro, destul de nouă, deci nu prea are cum s-o aibă din vremurile când era pe cai mari.

Urmăriți continuarea în materialul video de mai jos.

Relaxare cu elicoptere, avioane private și lux