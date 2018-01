Calendar creștin ortodox 21 ianuarie. Ce sărbătoresc ortodocșii

Foto: pixabay.com

Sfantul Maxim Marturisitorul s-a nascut in anul 580, in Constantinopol, intr-o familie nobila. A intrat in monahism in manastirea Chrysopolis.

Misiunea principala a Sfantului Maxim Marturisitorul a fost apararea dreptei credinte impotriva monotelismului.

Adeptii monotelismului sustineau ca in Hristos nu a existat decat o singura vointa si o singura lucrare: cea dumnezeiasca, informează crestinortodox.ro.

Imparatul Heraclius (610-641), fiind preocupat de campania impotriva persilor si ofensiva pentru recucerirea provinciilor pierdute in timpul domniei regelui Chosroe II, accepta sa se afirme ca in Hristos exista o singura lucrare.