Calendar ortodox 10 mai. Ce sfânt este sărbătorit astăzi

Sfantul Simon Zilotul, numit si Natanael, este cel care si-a lasat casa, parintii si mireasa pentru Mirele cel ceresc. Sfantul Simon Zilotul era de neam din Cana Galileei, cunoscut Domnului nostru Iisus Hristos si Preacuratei Maicii Sale, deoarece Cana nu este departe de Nazaret. Odata cu Pogorarea Duhului Sfant, mirele cel din Cana a inceput a propovadui si el, alaturi de Apostoli, Evanghelia in toata lumea. El a propovaduit in Mauritania, Africa si Britania, unde si-a dat si sufletul sau, fiind rastignit si ingropat.

Calendar ortodox 10 mai. Moastele Sfantului Simon Zilotul

In Bucuresti, la Biserica Podeanu aflata pe strada Dornei (in apropierea Pietei Chibrit) se afla o particica din sfintele sale moaste. Moastele Sfantului Simon Zilotul sunt acoperite de un baldachin construit dupa modelul celui aflat la Roma, intr-una din catacombele unde se afla moastele Sfintilor Chiril si Metodiu.

Cele mai multe persoane vin aici sa sa ceara ajutorul in casatorie. Sfantul Simon Zilotul este grabnic ajutator celor care vin cu aceasta rugaminte.

Despre felul minunat in care moastele Sfantului Simon Zilotul au ajuns la biserica Podeanu, parintele paroh Vasile Ailioaei ne-a marturisit: "Moastelor Sfantului Simon Zilotul au fost aduse aici din 1971, atunci cand episcopul Valerian (n.r. Prea Sfintitul Valerian Zaharia - episcop al Oradiei) a venit si s-a salasluit intr-una din casele parohiale ale acestei parohii. Preasfintitul Valerian ajunge in Bucuresti pentru ca s-a opus autoritatilor comuniste care doreau inchiderea manastirilor in urma decretului 410. Din 1971 si pana in 1996 a fost cu adevarat o taina. Episcopul Valerian era cel care pastra moastele Sf. Apostol Simon Zilotul, se inchina lor si nu lasa pe nimeni sa intre in acea camera, decat numai pe cei apropiati. Inainte de a-si da sfarsitul in mainile lui Dumnezeu a lasat ca aceasta taina sa fie cunoscuta."

Preasfintitul a daruit aceste odoare de pret Bisericii Podeanu ca urmare a dragostei cu care a fost inconjurat, in ultimii ani ai vietii, de parintele paroh Vasile Ailioaei, de familia acestuia si de toti enoriasii bisericii.

Calendar ortodox 10 mai. Rugaciune catre Apostolul Simon Zilotul

Sfinte, slavite si intrutotlaudate Apostole al lui Hristos Simone, cela ce te-ai invrednicit a-L primi in casa Ta din Cana Galileii pe Domnul nostru Iisus Hristos si pe Preacurata Lui Maica, Stapana noastra de Dumnezeu Nascatoarea, si a fi insuti vazator al preaslavitei minuni a Domnului! Cu credinta si cu dragoste ne rugam tie: cere de la Hristos Domnul sa prefaca sufletele noastre iubitoare de pacat in vase vrednice ale harului; pazeste-ne si ocroteste-ne cu rugaciunile tale de ispitele diavolesti si de caderile in pacat, si mijloceste ca sa primim de Sus ajutor in vremea trandavirii, ca sa nu ne poticnim de piatra smintelii, ci sa umblam fara abatere pe calea cea mantuitoare a poruncilor lui Hristos, pana ce vom ajunge la fericitele locasuri ale Raiului, unde tu acum salasluiesti si te veselesti. Asa, Apostole al Mantuitorului, nu ne rusina pe noi, cei ce nadajduim cu tarie la tine, ci fii noua ajutator si acoperitor toata viata noastra, si ne ajuta a savarsi viata aceasta vremelnica intru buna credinta si cu placere de Dumnezeu, a dobandi sfarsit crestinesc și pasnic, a ne invrednici de raspuns bun la Infricosata Judecata a lui Hristos, ca scapand de vamile vazduhului si de tirania cumplitului stapanitor al acestei lumi, sa mostenim cereasca imparatie si sa preaslavim numele cel de mare cuviinta al Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, in vecii vecilor. Amin.

Tot astazi, facem pomenirea:

Sfintilor Mucenici Alfiu, Filadelf si Ciprian;

Sfantului Isihie Marturisitorul;

Sfantului Cuvios Lavrentie.