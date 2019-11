CALENDAR ORTODOX 12 NOIEMBRIE. Ce sfânt este sărbătorit astăzi?

CALENDAR ORTODOX 12 NOIEMBRIE. Sfantul Atanasie Todoran este praznuit de Biserica Ortodoxa pe 12 noiembrie. Mentionam ca in perioada 22-24 octombrie 2007, s-a hotarat canonizarea Sfintilor Martiri si Marturisitori: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra si Vasile din Telciu. Proclamarea oficiala a canonizarii lor a avut loc pe 11 mai 2008, la Manastirea Salva. Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe a hotarat trecerea lor in randul sfintilor, cu ziua de pomenire, 12 noiembrie.

CALENDAR ORTODOX 12 NOIEMBRIE. Sfantul Atanasie Todoran s-a nascut in Bichigiu, sat de pe Valea Salautei, intr-o familie de tarani liberi, inrudit cu stramosii poetului George Cosbuc.

CALENDAR ORTODOX 12 NOIEMBRIE. Se pare ca inca din tinerete a facut parte dintr-un regiment care era asezat undeva langa Viena si, tot amanandu-i-se eliberarea, a dezertat si s-a intors acasa. Urmarit de oamenii imparatiei, s-a refugiat in Muntii Tiblesului, in Maramures si in Tara Chioarului.

CALENDAR ORTODOX 12 NOIEMBRIE. Pentru vechea dezertare, a fost inchis cativa ani in Turnul Dogarilor din cetatea Bistritei. Dupa ce a fost eliberat, s-a intors la Bichigiu. Neexistand preot ortodox in sat, s-a opus cu indarjire impartasirii fiului sau cu azima, precum si spovedirii lui de catre un preot unit. Mentionam ca si-a ingropat baiatul in ritul credintei stramosesti.

CALENDAR ORTODOX 12 NOIEMBRIE. In anii 1761-1762 a tratat cu guvernul din Viena, alaturi de alti fruntasi, militarizarea a 21 de comune de pe Valea Bichigiului, Salautei si Somesului Mare. El a cerut ca prin infiintarea regimentului de granita, romanii sa nu fie siliti sa-si lepede credinta, caci de decenii ortodocsii transilvaneni se confruntau cu impunerea, aproape pe orice cale, a credintei unite.

CALENDAR ORTODOX 12 NOIEMBRIE. Atanasie si-a dat seama ca nu s-a tinut seama de dorinta romanilor si a inceput sa se opuna pe fata procesului de militarizare. Nasaudenii vedeau limpede ca sistemul graniceresc urmarea sa-i converteasca la catolicism.

CALENDAR ORTODOX 12 NOIEMBRIE. La 10 mai 1763, la Salva, pe platoul numit "La mocirla", era organizata sfintirea drapelelor de lupta si depunerea juramantului de catre noua companii ale Regimentului de granita nou infiintat. Generalul Bukow, trimis de Curtea din Viena sa urmareasca si sa impulsioneze in Ardeal trecerea la catolicism, a venit sa primeasca juramantul granicerilor nasaudeni si sa le sfinteasca steagul.

CALENDAR ORTODOX 12 NOIEMBRIE. Cand militarii erau pregatiti pentru depunerea juramantului, in fata a iesit, calare, "mos Tanase Todoran", in varsta de 104 ani, si le-a rostit granicerilor o cuvantare. Printre altele le spunea: "De doi ani noi suntem graniceri si carte n-am primit de la inalta imparateasa ca suntem oameni liberi!... si apoi asa nu vom purta armele, ca sfanta credinta sa ne-o batjocoreasca! Jos armele!".

CALENDAR ORTODOX 12 NOIEMBRIE. Soldatii care urmau sa depuna juramant de credinta fata de Viena au trecut de partea lui Atanasie aruncand armele jos, in semn de protest si nesupunere.

CALENDAR ORTODOX 12 NOIEMBRIE. La scurt timp dupa aceea, s-au facut cercetari pentru ca vinovatii sa fie pedepsiti.

CALENDAR ORTODOX 12 NOIEMBRIE. La 12 noiembrie 1763, pe acelasi platou din Salva a avut loc executia celor gasiti vinovati de revolta din luna mai. Atanasie Todoran a fost frant cu roata de sus in jos, iar capul i-a fost legat de o roata, "pentru ca i-a retinut pe oameni de la unire si de la inrolarea in statutul militar graniceresc..." - dupa cum se arata in sentinta de condamnare.

CALENDAR ORTODOX 12 NOIEMBRIE. Impreuna cu Atanasie au fost martirizati prin spanzurare, "pentru aceeasi vina", Vasile Dumitru din Mocod, Grigore Manu din Zagra si Vasile Oichi din Telciu, alte nouasprezece persoane fiind supuse batailor cu vergi; multi dintre cei batuti au murit sub lovituri.

CALENDAR ORTODOX 12 NOIEMBRIE. Tot astazi facem pomenirea Sfantului Ioan cel Milostiv

CALENDAR ORTODOX 12 NOIEMBRIE. Sfantul Ioan cel Milostiv a trait in timpul imparatului bizantin Heraclie (610-641). S-a calugarit dupa moartea copiilor si a sotiei. Datorita virtutilor sale, a fost ales patriarh al Alexandriei.

CALENDAR ORTODOX 12 NOIEMBRIE. Sfantul Ioan era cunoscut pentru ajutorul dat saracilor, de unde si numele de Eleemon, "Milostivul". Se spune ca o data, primind in dar o patura cu cusaturi scumpe, n-a putut adormi pana nu a vandut-o, iar suma primita a dat-o saracilor. Se afla neincetat la dispozitia oricarei persoane care avea o rugaminte, o plangere sau o cerere. Nu s-a ingrijit doar de turma sa din Alexandria, ci si-a extins ajutorul si catre poporul din Palestina, cand acesta suferea din cauza invaziei persilor si a jefuirii Ierusalimului.

CALENDAR ORTODOX 12 NOIEMBRIE. Potrivit traditiei, mergand Sfantul sa cerceteze pe bolnavi, l-a intampinat un strain si i-a cerut milostenie. El a poruncit slugii sale sa-i dea sase arginti. Strainul si-a schimbat hainele si l-a intampinat din nou pe Sfantul Ioan zicand: "Miluieste-ma, stapane, ca sunt robit". El a poruncit din nou slugii sale sa-i dea sase arginti. Desi sluga i-a atras atentia ca saracul s-a deghizat ca sa mai ceara, patriarhul nu a spus nimic. S-a comportat ca si cand nu a auzit cele spuse de sluga sa. Strainul dupa ce a luat a doua oara milostenie, s-a deghizat si l-a intampinat din nou pe patriarh cerand ajutorul. Din nou sluja ii atrage atentia ca este aceeasi persoana, insa, patriarhul a raspuns: "Da-i lui doi arginti, ca nu cumva sa fie Hristosul meu, Care ma ispiteste pe mine!"

CALENDAR ORTODOX 12 NOIEMBRIE. Sfantul Ioan cel Milostiv s-a impotrivit imparatului Heraclie, atunci cand acesta a incercat sa impuna erezia monoenergismului (conform careia in Hristos s-ar fi gasit doua naturi, divina și umana, dar o singura "energie").

CALENDAR ORTODOX 12 NOIEMBRIE. Tot astazi, Biserica face pomenirea:

- Sfantului Cuvios Nil Pustnicul;

- Sfantului Cuvios Martin de Tours, facatorul de minuni, episcopul Frantei;

- Sfantului Prooroc Ahia;

- Sfantului Cuvios Martin, episcopul Tarachinului;

- Sfintilor Mucenici Antonie si cei impreuna cu dansul Zevina, Ghermanos, Nichifor si Marato, fecioara; a Sfantului Mucenic Arsachie;

- Sfantului Leon, patriarhul Constantinopolului;

- Sfantului Mucenic Sava Nigdeli;

- Sfantului Mucenic Nicolae Constantinopolitul.