CALENDAR ORTODOX 2 DECEMBRIE. Ce sfânt este sărbătorit astăzi?

Sfantul Proroc Avacum a trait cu 600 de ani inainte de Hristos. A fost fiul lui Asafat, din semintia lui Simeon. A prorocit despre robia Ierusalimului, despre pustiirea bisericii si luarea poporului in robie. Prorocul Avacum a murit cu doi ani inainte de intoarcerea iudeilor din robie. Din Sinaxar aflam ca „odata el a facut fiertura si a dumicat paine in vas si a zis catre cei din casa: "Eu ma duc departe si de voi zabovi, voi sa duceti paine seceratorilor". Acestea zicand, a iesit din casa si i s-a aratat ingerul Domnului pe cale si i-a zis: "Avacume, du pranzul pe care-l ai, lui Daniil in Babilon, in groapa cu lei". Si apucandu-l ingerul Domnului de crestet l-a ridicat de parul capului si l-a dus in Babilon deasupra gropii, in sunetul duhului sau, in departare de doua mii doua sute saizeci si cinci de stadii si a strigat Avacum zicand: "Daniile, Daniile, primeste pranzul pe care ti l-a trimis tie Dumnezeu". Si Daniil a zis: "Ti-ai adus aminte de mine, Dumnezeule si n-ai lasat pe cei ce Te iubesc pe Tine". Si sculandu-se Daniil a mancat. Iar ingerul lui Dumnezeu iarasi a pus pe Avacum la locul lui in pamantul iudaic".

In Vechiul Testament intalnim in trei capitole, cartea Prorocului Avacum.

Troparul Sfântului Prooroc Avacum

Glasul 2

A proorocului Tău, Doamne, Avacumpomenire prăznuind, printr-însul Te rugăm, mântuieşte sufletele noastre.

Condacul Sfântului Prooroc Avacum

Glasul 4

Degrabă ne întâmpină...

De Dumnezeu grăitorule Avacum, văzut-ai pe sfinţii ucenici ca pe nişte cai, tulburând vădit marea necunoştinţei şi înecând înşelăciunea cu dogmele dreptei cinstiri de Dumnezeu. Pentru aceasta ca pe un adevărat prooroc te lăudăm, cerându-ţi a te ruga Domnului să ne miluiască pe noi.

Sfanta Mucenita Miropia s-a nascut in cetatea Efesului, din parinti crestini. Mergea adeseori la mormantul Sfintei mucenite Ermionia, una din fetele Sfantului Apostol Filip, din ale carei sfinte moaste lua mir si ii damaduia cu el pe cei neputinciosi.

In vremea lui Numerian a fost ucis ostasul crestin Isidor. Sfanta Miropia a luat noaptea trupul mucenicului si l-au pus intr-un loc insemnat. Afland Numerian ca trupul acestia a fost furat, a poruncit sa fie chinuiti strajerii. Vazand Sfanta Miropia cum erau chinuiti strajerii si-si zis: "Daca acestia patimesc asa pentru mine, care am luat pe ascuns trupul mucenicului, si vor fi taiati, apoi amar va fi mie la judecata lui Dumnezeu, caci se va munci sufletul meu, ca una ce am fost pricinuitoarea uciderii acestor oameni". Si indata a strigat catre dansii: "O! prietenilor, trupul pe care l-ati pierdut, eu l-am luat, pe cand voi dormeati". La auzul acestor cuvinte, Numerian a poruncit sa fie ucisa. Inainte de a-si da duhul, i s-a aratat Isidor spunandu-i: "Pace tie, Miropie, s-au auzit rugaciunile tale de catre Dumnezeu, caci iata vei fi impreuna cu noi si vei primi cununa cea gatita tie".

Tot astazi, facem pomenirea:

- Sfintilor Cuviosi pustnici Ioan, Iraclemon, Andrei si Teofil;

- Sfantului Solomon, arhiepiscopul Efesului;

- Sfantului Aviv cel Nou;

- Sfantului Cuvios Chiril Fileotul.