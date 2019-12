CALENDAR ORTODOX 21 DECEMBRIE. Ce sfântă mare sărbătorim astăzi

CALENDAR ORTODOX 21 DECEMBRIE. Pentru ca a refuzat sa se inchine idolilor pagani, Iuliana a fost spanzurata de par, i s-au ars parti ale trupului cu fiare inrosite si a fost aruncata intr-un cuptor incins, din care a iesit nevatamata. Vazand cele intamplate, 500 de barbati si 130 de femei au lepadat credinta pagana. Din porunca lui Eleusie toti au fost ucisi, impreuna cu Iuliana, care avea doar 18 ani.

CALENDAR ORTODOX 21 DECEMBRIE. Din relatarea vietii Sfintei Iuliana aflam ca intr-o noapte, pe cand sfanta statea la rugaciune, i s-a aratat diavolul in chip de inger de lumina si i-a spus ce chinuri avea sa sufere in continuare. Ispititorul o invata sa aduca jertfe idolilor, ca sa scape cu viata. Dar Iuliana, intelegand primejdia, s-a rugat fierbinte catre Dumnezeu ca sa-i descopere cine era acela care i se aratase. Prin puterea Domnului, diavolul a marturisit singur cine este, iar sfanta cu putere minunata l-a legat si l-a pedepsit pana in dimineata in care a fost din nou scoasa la chinuri.

CALENDAR ORTODOX 21 DECEMBRIE. Sfanta Iuliana este considerata protectoarea mamelor care nasc, iar numele ei este invocat la nasteri si in timpul diverselor boli. In icoane este zugravita si in chipul unei persoane care reuseste sa prinda in lanturi un diavol inaripat, dar si cum suporta diverse torturi luptandu-se cu diavolii.

CALENDAR ORTODOX 21 DECEMBRIE. Canon de rugaciune catre Sfanta Iuliana

CALENDAR ORTODOX 21 DECEMBRIE. Sfantul Mucenic Temistocle

CALENDAR ORTODOX 21 DECEMBRIE. Sfantul mucenic Temistocle a trait pe vremea imparatului Deciu, in Mira Lichiei, fiind pastor de oi. Ighemonul Asclipie, pornind prigoana impotriva crestinilor, il cauta pe Sfantul Dioscorid. Temistocle, care il ascunsese, a spus ca nu stie unde este, dar s-a dat pe sine marturisind ca este crestin. Pentru aceasta marturisire a fost atarnat de un lemn si lovit pana i s-a sfasiat pantecele. Apoi a fost tarat pe piroane ascutite de fier si asa si-a dat duhul in mainile lui Dumnezeu.

CALENDAR ORTODOX 21 DECEMBRIE.Tot astazi, facem pomenirea:

- sfintilor 500 de mucenici din Nicomidia;

- sfintelor 130 de femei din Nicomidia.