CALENDAR ORTODOX 22 IULIE. Ce sfântă mare sărbătorim astăzi

Foto: doxologia.ro

CALENDAR ORTODOX 22 IULIE. Sfanta Maria Magdalena a fost originara din Magdala, un sat pescaresc de pe tarmul vestic al Lacului Ghenizaret. Ea a fost tamaduita de sapte duhuri necurate de catre Hristos si dupa aceasta minune, a ales sa-L urmeze.

CALENDAR ORTODOX 22 IULIE. Maria Magdalena a participat la rastignirea Mantuitorului si a fost prima persoana care a aflat de la un inger ca Iisus a inviat.

CALENDAR ORTODOX 22 IULIE. Potrivit Traditiei, Maria Magdalena L-a propavaduit pe Hristos si in Roma, unde l-ar fi convertit pe imparatul Tiberiu. Va ajunge si in Efes, spre a-i sta in ajutor Sfantului Ioan Evanghelistul in vestirea Evangheliei. Se pare ca ea a fost ingropata in pestera in care au dormit somnul de sute de ani Cei Sapte Tineri, pomeniti de Biserica pe 4 august.

CALENDAR ORTODOX 22 IULIE. Amintim ca racla cu mana stanga a Sfintei Maria Magdalena este prezenta la Manastirea "Simonos Petra“ din Sfantul Munte Athos.

CALENDAR ORTODOX 22 IULIE. Troparul Sfintei Maria Magdalena

CALENDAR ORTODOX 22 IULIE. Lui Hristos, Cel Ce pentru noi S-a nascut din Fecioara, Cinstita Maria Magdalena, ai urmat si ai pazit indreptarile si legile Lui. Pentru aceasta, astazi, preasfintita pomenirea ta praznuind, te laudam cu credinta si te cinstim cu dragoste.

CALENDAR ORTODOX 22 IULIE.Tot astazi, facem pomenirea:

- Sfintei Mucenite Marcela din Chios.