CALENDAR ORTODOX 23 AUGUST. Ce sfânt mare sărbătorim astăzi

Sfantul Mucenic Lup a vietuit la sfarsitul secolului al III lea si inceputul celui de-al IV lea, in cetatea Novae, de langa Dunarea de Jos, ca sclav. Localitatea Novae era asezata in provincia Moesia Inferior, unde este astazi orasul Svistov, in Bulgaria, pe malul drept al Dunarii, in dreptul localitatii Zimnicea. Din acest motiv, sunt persoane care sustin ca Sfantul Lup ar fi din acelasi neam cu noi.

Sfantul Lup a fost servitorul Sfantului Mare Mucenic Dimitrie din Tesalonic. Dupa uciderea Sfantului Dimitrie, Lup a inmuiat marginea vesmantului in sangele lui si i-a luat inelul. Cu acest strai si inel, Sfantul Lup a savarsit multe minuni, aducand vindecare pentru multe boli si neputinte.

Pentru ca nu primise botezul, s-a rugat lui Dumnezeu sa-l invredniceasca de botez, inainte de a-si da duhul. Dupa aceasta rugaciune, a inceput sa ploua peste acest mucenic. Astfel, in chip minunat a primit botezul.

Din relatarea vietii sale aflam ca intr-o zi a zdrobit idolii paganilor, motiv pentru care inchinatorii la idoli cautau sa-l omoare. Este pazit in chip minunat de furia acestora, iar dupa ce primeste botezul in chip miraculos, s-a predat de bunavoie in mainile paganilor. Dupa nenumarate chinuri, a fost osandit la taiere cu sabia, astfel incat, pe 23 august, anul 304, Sfantul Lup a trecut la cele vesnice.

Troparul Sfantului Mucenic Lup

Mucenicul Tau Doamne, Lup, intru nevointa sa, cununa nestricaciunii a dobandit de la Tine, Dumnezeul nostru; ca avand puterea Ta pe chinuitori a invins; zdrobit-a si ale demonilor neputincioasele indrazniri. Pentru rugaciunile lui mantuieste sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Tot astazi, facem pomenirea:

- Sfantului Mucenic Irineu, episcopul Sirmiului;

- Sfantului Mucenic Irineu, episcopul Lugdunumului (Lyon);

- Cuviosului Calinic, patriarhul Constantinopolului;

- Sfintilor 38 de mucenici din Tracia.