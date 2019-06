CALENDAR ORTODOX 26 IUNIE. Ce sfânt mare sărbătorim astăzi

CALENDAR ORTODOX 26 IUNIE. Icoana Maicii Domnului de la Tihvin, praznuita pe 26 iunie, este una cele mai cunoscute icoane facatoare de minuni din Rusia. Icoana este pastrata in prezent la Manastirea Adormirea Maicii Domnului din Tihvin (aprox. 200 km de Sankt Petersburg). Se poate spune insa ca nu exista in Rusia, vreo biseri­ca in care sa nu se afle o copie a acestei icoa­ne a Nascatoarei de Dumnezeu. Icoana Maicii Domnului de la Tihvin apartine tipului iconografic "Hodighitria" sau "Aratatoarea caii". Potrivit traditiei aceasta icoana ar fi zugravita chiar de Sfantul Apostol Luca.

Sfantul Cuvios David s-a nascut in Tesalonic si a trait in secolul al VI lea. Sfantul Cuvios David s-a calugarit de tanar in Manastirea "Sfintilor Mucenici Teodor si Mercurie". Dupa un timp si-a facut din creanga unui migdal loc de pustnicie. Aici va indura ploile, zapezile, caldura si alte stramtorari cu multa rabdare timp de trei ani, pana cand ingerul Domnului ii va cere sa se nevoiasca intr-o chilie. Pentru viata sa curata a primit darul de izgoni pe diavoli si de a vindeca pe bolnavi.

Sfantul Cuvios David ajunge inaintea imparatului, caci urma sa fie numit eparh al Tesalnicului, pune in palmele sale carbuni aprinsi si tamaie, si timp de o ora tamaiaza fara a se vatama. Uimind si bucurand toata firea omeneasca cu viata si cu minunile sale, Sfantul Cuvios David a trecut la cele vesnice in anul 540.

Troparul Sfantului Cuvios David

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor si cu suspinurile cele dintru adanc ai facut ostenelile tale insutit roditoare; si te-ai facut luminator lumii, stralucind cu minunile, David, parintele nostru. Roaga-te lui Hristos Dumnezeu ca sa mantuiasca sufletele noastre.

Tot astazi, facem pomenirea:

- Sfantului Ioan, episcopul Gotiei;

- Sfantului Cuvios Antion.