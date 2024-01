Crăciunul pe stil vechi începe pe 7 ianuarie. Popoare care îl sărbătoresc

Mare parte dintre noi ne pregătim să sărbătorim Boboteaza, pe 6 ianuarie, și Sfântul Ioan pe 7 ianuarie. La polul opus sunt persoanele care în acest weekend se pregătesc pentru celebrarea Crăciunului.

Sursa foto: Getty

Persoanele care sărbătoresc Crăciun pe stil vechi sunt credincioșii care se bazează pe calendarul iulian. Între calendarul iulian şi calendarul gregorian, utilizat de majoritate, există un decalaj de câteva zile, astfel că cei care folosesc calendarul iulian ar urma să sărbătorească Crăciunul abia pe 7 ianuarie.

În România, peste un milion de persoane ar urma să serbeze Crăciunul pe stil vechi pe data de 7 ianuarie. Vorbim aici, în principal, de membri ai comunităţilor de ruşi lipoveni, sârbi, moldoveni şi ucraineni.

Cum se sărbătorește Crăciunul pe rit vechi

În principiu, sărbătorirea Crăciunului pe rit vechi nu este cu mult mai diferită de sărbătorirea Crăciunului pe rit nou. Totuşi, există câteva tradiții specifice. Se spune, printre altele, că este bine să se prepare 12 feluri diferite de mâncare, câte unul pentru fiecare apostol al Domnului.

Calendarul iulian este calendarul de 365 de zile oficializat de Iulius Caesar în anul 46 î.Hr. Acesta a înlocuit calendarul roman, care era un calendar lunar bazat pe fazele lunii.

Citește și: Zilele în care se ține post în 2024, conform calendarului creștin-ortodox

Există două tipuri de ani în calendarul iulian: un an normal și un an bisect. Un normal are 365 de zile, împărțite în 12 luni. La fiecare patru ani, există un an bisect cu 366 de zile. Au adăugat această zi bisectă în februarie, care era atunci ultima lună a anului. Acest lucru face ca un an mediu să dureze 365,25 zile. Cu toate acestea, este mai mult decât valoarea reală a unui an solar – 365,24219 zile.

Prin urmare, calendarul iulian câștigă o zi la fiecare 128 de ani. După secole de utilizare, calendarul gregorian a înlocuit calendarul iulian. Cu toate acestea, părți ale Bisericii Ortodoxe Răsăritene încă folosesc acest calendar pentru a determina datele sărbătorilor mobile.