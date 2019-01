Greșeala pe care o fac femeile în biserică. E mare păcat

foto: Pixabay.com

Greseala pe care o fac femeile in biserica! Este cel mai mare pacat

Se stie ca femeile trebuie sa poarte in biserica o fusta lunga. De asemenea, este bine ca ele sa aiba capul acoperit. In plus, nu trebuie sa fie machiate atunci cand merg la biserica. Insa, nu toate doamnele si domnisoarele tin cont de lucrul acesta.

Mai mult decat atat, ele trebuie sa renunte la bijuterii si sa fie cat mai simple atunci cand merg in casa lui Dumnezeu. Motivul pentru care se impune o astfel de regula este acela ca ele pot atrage atentia barbatilor care participa la slujba. De aceea, ei nu se mai pot concentra asupra lucrurilor care se intampla in casa lui Dumnezeu.

Atunci cand merg la biserica, oamenii se roaga, spera ca pacatele sa le fie iertate. In plus, trebuie sa fie cu gandul la Dumnezeu si sa uite de existenta lucrurilor lumesti.

Biblia, la Deutronom 22,5 mentioneaza ca: „Femeia sa nu poarte imbracaminte barbateasca, si barbatul sa nu se imbrace cu haine femeiesti; caci oricine face lucrurile acestea este o uraciune inaintea Domnului, Dumnezeu.” In plus, CANONUL 13 Gangra (OSANDA FEMEILOR CARE IMBRACA VESMINTE BARBATESTI) spune: „Daca vreo femeie, din asceza paruta, si-ar schimba imbracamintea, si in locul hainei femeiesti obisnuite, ar lua imbracaminte barbateasca, sa fie anatema.”

De aceea, femeile nu trebuie sa poarte pantaloni cand merg la biserica. Este bine ca ele sa incerce sa respecte aceasta regula. Nu este un lucru greu de realizat. Pur si simplu trebuie sa aiba o vestimentatie potrivita pentru astfel de situatii, potrivit BZI.