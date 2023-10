Mulți români s-au rugat pentru pace, la Sfânta Parascheva, în Iași | Ce dorințe și-au mai pus pelerinii

De Sfânta Parascheva, românii au mers să se roage la racla cu sfintele moaște. Reporterii Antena 3 CNN au stat de vorbă cu pelerinii prezenți la coadă și i-au întrebat pe aceștia ce dorințe și-au pus.

”Pentru ce vă rugați doamnă astăzi?”

- ”Pentru sănătate, liniște și pace, să mulțumesc pentru ce am! Să mulțumesc că la noi este bine, nu ca în alte părți. Ați văzut ce atrocități sunt în Ierusalim, copii morți, decapitați.”

O altă doamnă susține că avea plătit avansul pentru a merge în pelerinaj la Ierusalim.

”Cu ce se întâmplă acum cine mai are curaj să meargă? Nu mai avem curaj, doamne ferește! Am fost 4 ani consecutiv, iar acum am simțit că trebuie să mai merg încă o dată! Când am văzut ce s-a întâmplat, nu mai are nimeni curaj. Viața e mai importantă, nu ne punem viața în pericol!”

Reporter Antena3 CNN: Cum vi se pare tot ce se întâmplă acum în Ierusalim? V-ați gândit să vă întoarceți în ”Țara Sfântă”?

"Aș vrea să mai merg, dar la câte se întâmplă acum...am fost acolo și am trăit momentul de Paște, am văzut lumina Sfântă!'

”Este un dezastru uman tot ce se întâmplă!”