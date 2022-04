Părintele Necula alină sufletele românilor, de Învierea Domnului

Părintele profesor Constantin Necula a fost invitatul Florentinei Fântanaru, în cadrul Ediţiei Speciale de la Antena 3, dedicată sărbătorilor pascale.

"Dumnezeu ne vrea biruitori împreună cu El. Ne iubeşte când ne împlinim şi ne ajută. Nu ne putem împlini decât în Hristos. Asta este ceea ce vedem, pe carierele noastre, pe vieţile noastre. Numai un orb nu vede, că de fapt lumina adevărată nu e dată de calitatea în care îţi desfăşori viaţa, ci de bucuria în care îşi desfăşori viaţa. Sunt oameni bucuroşi cu un măr mâncat la timp şi sunt oameni care au o livadă întreagă şi nu sunt sătui. E o taină", a spus părintele Necula.

Părintele Necula a vorbit şi despre felul în care au intervenit autorităţile în ajutorarea refugiaţilor şi a mărturisit că Dumnezeu i-a îngăduit să păşească pe teritoriul Ucrainei, unde a fost martorul unor poveşti care l-au impresionat.

"În casele românilor au venit mămici cu mulţi copii. Singurii care au putut vorbi aceeaşi limbă au fost copiii. Ei în câteva minute s-au ancorat, era limba lor de copii. Copiii români au dovedit că pot rupe de la ei păpuşile, ciocolăţile, patul de dormit. Fantastic ce s-a întâmplat.

Muncind acum într-un colectiv mixt de vindecare a traumei şi lucrând foarte bine pe câteva probleme, am constatat că cele mai bune ajutoare pe care le-am avut, au fost de la copiii noştri care au pompat o sensibilitate în plus, un soi de căldură în plus pentru copii. Pentru mamele cu copii mulţi şi cu soţii pe front a fost aproape imposibil, şi cred că ne va fi foarte greu de acum încolo să îi putem ajuta chiar în toate, dar măcar să îi ajutăm în ce putem.

Pentru mine a fost foarte impresionant, pentru că am fost martor în câteva rânduri, în care copiii vorbeau la telefon cu militarii ucraineni, cu taţilor lor. Foarte tare m-a impresionat. Se simţea nu doar iubire, ci şi îngrijorarea, dar una luminoasă. Ei ştiau de ce au rămas acolo (...) Apoi au fost câteva momente foarte tensionate. În urma unor bombardamente, de exemplu s-a încercat să se ia legătura cu părinţii lor rămaşi acasă. Ce greu a fost atunci, pentru că au fost nişte momente dificile. M-a impresionat modul în care voluntarii ajutau. M-a impresionat şi voluntariatul din Ucraina. Noi facem parte dintr-un popor care a trecut prin astfel de greutăţi", a mărturisit preotul Constantin Necula, în exclusivitate la Antena 3.

Interviul complet, în materialul video de mai sus.