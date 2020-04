Părintele Nicolae Tănase: E un lucru serios, i-am îndemnat pe toți credincioșii să rămână izolați ca să putem depăși momentul

"E un moment înălțător, trăit altfel de cum obișnuiam. Să o luăm ca pe un exercițiu de răbdare și să fim la aceeași înălțime ca în toți anii. Mai ales că Hristos suferă, Hristos e răstignit. Acum am răstignit și noi bucurie pe care trebuia să o avem în apropierea Sfintelor Paști și mai ales în noaptea Învierii".

Părintele Nicolae Tănase a devenit tată pentru 400 de copii și câteva mii de suflete abandonate de părinți și rude în ultimii aproape 30 de ani. Încă de la începutul anilor ’90, părintele Tănase a pus bazele unei comunități de ajutorare a copiilor abandonați, a celor fără părinți și a tinerilor alungați din căminele de copii după ce au trecut de vârsta majoratului.

Părintele Nicolae Tănase a explicat la "Exces de Putere", de la Antena 3, cum a reușit să-i convingă pe copiii pe care îi are în grijă să rămână izolați în această perioadă.

"Cel mai greu lucru a fost să-i ținem închiși. Am avut inspirația și am început cu patru zile înainte de ordonanță. Acest exercițiu e total neobișnuit pentru noi. Copiii își folosesc timpul foarte mult afară, sunt foarte greu de ținut înăuntru, e grea izolarea. Prima dată s-au supărat, s-au întristat, apoi când au văzut despre ce e vorba, au spus că sunt proroc, cum de am știut. Este un lucru serios și i-am îndemnat și pe credincioșii din sat și personalul și bătrânii să fie cu înțelegere ca să trecem momentul și, dacă avem ceva de comentat, să comentăm după. Oamenii au văzut și la mine reținerea asta, de la mască până la mai puțină plimbare, și încet-încet s-au disciplinat".

