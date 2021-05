Lumina Sfântă s-a aprins la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim

În urmă cu puţin timp, patriarhul Ierusalimului, îmbrăcat complet în alb, a intrat să se roage în biserică. A fost verificat să nu aibă asupra lui surse de foc, iar uşa a fost sigilată în urma lui. Patriarhul Ierusalimului a ieșit apoi cu Lumina Sfântă şi o împarte preoților şi credincioşilor,

Lumina Sfântă este considerată un miracol al ortodoxiei, care se întâmplă în fiecare an de Paşte la Ierusalim. În timpul Vecerniei Mari din Sâmbăta Mare, între orele 12:30 şi 14:30, deasupra Sfântului Mormânt se aprinde un foc care se pogoară din cer. De la an la an, Focul Haric are apare într-un mod diferit şi nu frige în primele minute.

Sfânta Lumină va fi adusă în România de la Ierusalim sâmbătă de părintele arhimandrit Teofil Anăsătosoaie, superiorul Aşezămintelor Patriarhiei Române la Locurile Sfinte.

Odată ce va ajunge pe Aeroportul Internaţional Otopeni, Lumina Sfântă va fi distribuită delegaţiilor eparhiilor Patriarhiei Române. La rândul lor, centrele eparhiale, prin protopopiate, vor distribui Lumina Sfântă fiecărei parohii.

Gabriel Cazacu, preot la mănăstirea Caşin din Bacău, a comentat în cadrul unei intervenții la Antena 3 momentul emoționant în care patriarhul Ierusalimului împarte Lumina Sfântă. La final, el a adresat şi un mesaj pentru credincioşi pe care i-a îndemnat să se bucure de aceste momente.

„Este o minune, este un semn de la bunul Dumnezeu. Pentru noi toţi, Hristos a Înviat din morți. Este un praznic cel mai mare al creștinătății, este o bucurie, este o binecuvântare. Aşadar se cuvine să intrăm în această atmosferă a bucuriei şi a binecuvântării, iar noi toţi în casele noastre, în biserici serbăm şi trăim cu bucurie cel mai frumos Paşti. Nicăieri în lume nu i se acordă aşa atenție sporită cum se acordă în viata noastră", a spus părintele Gabriel Cazacu la Antena 3.

