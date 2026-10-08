Programul pelerinajului Sf. Parascheva 2026. Ce evenimente au loc la Iași

Pelerinajul din 2026 a avut loc pe 8 octombrie, la ora 06:00, cu Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva. Sursa foto: Antena 3 CNN

Pelerinajul dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva 2026 a început joi, 8 octombrie, la Iași, și se desfășoară până joi, 15 octombrie. Anul acesta, credincioșii care ajung la Catedrala Mitropolitană se vor putea închina nu doar la moaștele Sfintei Parascheva, ci și la cele ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria. Programul oficial al manifestărilor a fost anunțat de Arhiepiscopia Iașilor.

Debutul pelerinajului a avut loc pe 8 octombrie, la ora 06:00, cu Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva. La ora 06:30, moaștele Sfintei Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria sunt purtate în procesiune în jurul Catedralei Mitropolitane, după care sunt așezate în baldachinul pregătit pentru închinarea credincioșilor.

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Între timp, peste 160 de autocare au ajuns joi la Iași, aducând aproximativ 8.000 de pelerini din Voluntari. Oamenii au venit să se închine la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și să se roage pentru sănătate, familie și liniște sufletească. După un drum de sute de kilometri, credincioșii au coborât din autocare și s-au îndreptat spre Catedrala Mitropolitană. Pentru mulți dintre ei, pelerinajul la Sfânta Parascheva este o tradiție pe care o respectă an de an.

Pelerinajul Sf. Parascheva 2026 începe pe data de 8 octombrie

Prima zi a pelerinajului este joi, 8 octombrie 2026. Programul începe la ora 06:00 cu Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva, urmat la 06:30 de procesiunea cu moaștele Sfintei Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria.

La ora 07:00, cele două racle sunt așezate în baldachinul de pe platoul din fața Căminului preoțesc „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”. Tot la ora 07:00 are loc slujba de sfințire a apei, iar în Catedrala Mitropolitană se desfășoară Miezonoptica, Utrenia și Sfânta Liturghie.

În fiecare zi a pelerinajului sunt programate slujbe, acatiste, paraclise și privegheri, iar punctul culminant este 14 octombrie, ziua de prăznuire a Sfintei Cuvioase Parascheva. În această zi, Sfânta Liturghie începe la ora 09:00 și este oficiată în aer liber, pe podiumul amplasat la limita cu Pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, în dreptul altarului Catedralei Mitropolitane.

Pentru pelerinii care nu pot ajunge în apropierea podiumului vor fi instalate și ecrane de mari dimensiuni.

Programul de la Iași pe zile

Joi, 8 octombrie

06:00 – Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva;

06:30 – procesiunea cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria;

07:00 – așezarea moaștelor în baldachin;

07:00-07:30 – Sfințirea apei;

07:00-11:00 – Miezonoptica, Utrenia și Sfânta Liturghie;

16:00-18:00 – Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva.

Vineri, 9 octombrie

07:00-11:00 – Miezonoptica, Utrenia, Sfânta Liturghie și Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva;

16:00-18:00 – Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva;

17:00-18:00 – vernisajul expoziției „Sacrul la feminin. Arta dăruirii în Țările Române”, la Muzeul Mitropolitan.

Sâmbătă, 10 octombrie

07:00-11:00 – Miezonoptica, Utrenia, Sfânta Liturghie și Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva;

16:00-16:30 – Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva;

19:00-23:00 – slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia, împreună cu slujba Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria.

Duminică, 11 octombrie

07:00-11:00 – Miezonoptica, Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos și Sfânta Liturghie arhierească;

08:00-12:00 – sfințirea Bisericii „Sfinții Împărați Constantin și Elena” – Galata;

16:00-17:00 – Paraclisul Maicii Domnului și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva;

19:00-20:30 – pelerinajul „Calea Sfinților”, procesiune cu moaștele Sfintei Parascheva și ale Sfântului Paisie de la Sihăstria;

21:00-00:00 – slujba de priveghere dedicată Sfântului Mare Mucenic Gheorghe.

Luni, 12 octombrie

07:00-11:00 – Miezonoptica, Acatistul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe și Sfânta Liturghie;

16:00-16:30 – Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva;

19:00-23:00 – slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia Sfântului Apostol Andrei.

Marți, 13 octombrie

07:00-11:00 – Miezonoptica, Acatistul Sfântului Apostol Andrei și Sfânta Liturghie;

16:00-16:30 – Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva;

21:00-03:00 – slujba de priveghere, Vecernia, Litia, Utrenia și Sfânta Liturghie.

Miercuri, 14 octombrie – ziua Sfintei Parascheva

07:00-09:00 – Miezonoptica, Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva, Ceasurile și Slavoslovia Mare;

09:00-12:30 – Sfânta Liturghie, pe podiumul amplasat la limita cu Pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt;

16:00-16:30 – Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva;

19:00-23:00 – slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv.

Joi, 15 octombrie

07:00-11:00 – Miezonoptica, Acatistul Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și Sfânta Liturghie;

16:00-18:00 – Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva.

CFR Călători suplimentează trenurile spre Iași în perioada pelerinajului

CFR Călători suplimentează capacitatea trenurilor care circulă spre și dinspre Iași în perioada 8-15 octombrie 2026, pentru a răspunde cererii crescute generate de pelerinajul la Sfânta Cuvioasă Parascheva.

În intervalul cu cele mai mari solicitări, 11/12-14/15 octombrie, compania introduce și trenuri suplimentare directe pe ruta București Nord – Pașcani – Iași și retur.

Astfel, în perioada 11/12-14/15 octombrie, trenul IR 1659/IR 1968 va pleca din București Nord la ora 22:20 și va avea vagoane directe către Iași, cu sosire la ora 05:15. Trenul continuă până la Vatra Dornei Băi, unde ajunge la ora 07:30.

În perioada 12-15 octombrie, trenul IR 1654/IR 1969 va circula pe ruta Suceava – Pașcani – București Nord, cu plecare din Suceava la ora 12:28 și sosire în Capitală la ora 18:56. Garnitura va avea și vagoane directe de la Iași, cu plecare la ora 12:00.

CFR Călători recomandă pasagerilor să utilizeze toate trenurile disponibile pentru evitarea supraaglomerării și să își rezerve din timp biletele, în limita locurilor disponibile.

De ce se schimbă hainele Sfintei Parascheva de cinci ori pe an

Schimbarea veșmintelor Sfintei Cuvioase Parascheva este un ritual care are loc de cinci ori pe an și are o semnificație religioasă aparte. Veșmintele sunt realizate special pentru moaștele Sfintei Parascheva și au dimensiuni și o formă adaptate acestora.

Potrivit explicațiilor publicate de Doxologia, schimbarea veșmintelor are loc în perioade importante ale anului bisericesc, printre acestea numărându-se perioada dinaintea pelerinajului din octombrie, după hramul din 14 octombrie, Crăciunul, începutul Postului Mare și perioada dinaintea Învierii Domnului.

În perioada pascală este folosit un veșmânt alb, care amintește de lumina și bucuria Învierii.

Schimbarea veșmintelor se face în taină, după încheierea programului religios și după închiderea Catedralei Mitropolitane pentru credincioși. La proces participă câțiva dintre preoții slujitori ai Catedralei.

Veșmântul exterior este îndepărtat cu grijă, în timp ce moaștele rămân acoperite de veșmântul interior. După pregătirea noului veșmânt și curățarea raclei, acesta este așezat peste moaște, iar Sfânta Parascheva este pusă din nou în raclă.

Veșmintele schimbate sunt păstrate și pot fi oferite ulterior unor biserici care o au ca ocrotitoare pe Sfânta Cuvioasă Parascheva.

Pelerinajul din 2026 are o particularitate importantă: credincioșii se pot închina la Iași și la moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria, aduse de la Mănăstirea Sihăstria din județul Neamț.

Cine a fost Sfânta Parascheva și de ce este un eveniment religios atât de important în România

Sfânta Cuvioasă Parascheva, cunoscută și drept „Ocrotitoarea Moldovei”, a trăit în prima jumătate a secolului al XI-lea și s-a născut în localitatea Epivata, în apropiere de Constantinopol. După moartea părinților, și-a dedicat viața credinței, renunțând la bunurile materiale și alegând calea vieții ascetice.

Potrivit tradiției Bisericii, Sfânta Parascheva a mers mai întâi la Constantinopol, apoi în ținutul Pontului și, ulterior, la Ierusalim. A viețuit o perioadă în pustiul Iordanului, într-o mănăstire de maici, ducând o viață de rugăciune, post și nevoință. La aproximativ 25 de ani s-a întors în locurile natale, unde a murit câțiva ani mai târziu.

Moaștele sale au fost descoperite după mai mulți ani și au ajuns să fie cinstite de numeroși credincioși. În anul 1641, domnitorul Vasile Lupu a adus moaștele Sfintei Parascheva la Iași, unde au fost așezate la Biserica „Sfinții Trei Ierarhi”. În prezent, acestea se află la Catedrala Mitropolitană din Iași.

Sărbătoarea din 14 octombrie a devenit astfel unul dintre cele mai importante momente religioase ale anului pentru credincioșii ortodocși din România. În fiecare toamnă, zeci de mii de oameni din țară și din străinătate ajung la Iași pentru a se ruga și a se închina la moaștele Sfintei Parascheva. Arhiepiscopia Iașilor descrie momentul drept unul de comuniune a creștinilor și un important centru duhovnicesc al Ortodoxiei.

Importanța pelerinajului nu ține doar de numărul mare de credincioși. Pentru mulți dintre cei care ajung la Iași, participarea la pelerinaj reprezintă o tradiție de familie, un moment de rugăciune și de reculegere sau o ocazie de a cere ajutor pentru sănătate, familie și problemele personale. Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei a transmis, înaintea pelerinajului din 2026, că oamenii vin la Sfânta Parascheva pentru că o văd ca pe „omul lui Dumnezeu”, iar pelerinajul este și un moment de odihnă sufletească.