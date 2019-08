SCHIMBAREA LA FAȚĂ. Ce nu este bine să faci în această zi sfântă

Foto: pixabay.com

CALENDAR ORTODOX 6 AUGUST. SCHIMBAREA LA FAȚĂ. Schimbarea la Fata a Domnului este praznuita pe 6 august. Schimbarea la Fata este cunoscuta in popor si sub denumire de Probojenia. Primele reprezentari iconografice ale Schimbarii la Fata sunt din secolul al VI-lea: mozaicul din Biserica "Sfantul Apolinarie“ din Ravenna si cel din Manastirea "Sfanta Ecaterina“ din Sinai.

CALENDAR ORTODOX 6 AUGUST. SCHIMBAREA LA FAȚĂ. În aceasta zi nu este bine sa te certi cu alti oameni sau sa fii certat de altii. In caz contrar, asa vei ramane intregul an.

CALENDAR ORTODOX 6 AUGUST. SCHIMBAREA LA FAȚĂ. Oamenii care se roaga sa scape de o patima se vor vindeca cu siguranta. In plus, femeile insarcinate care tin post in aceasta zi se vor bucura de o nastere usoara si de copii sanatosi.

CALENDAR ORTODOX 6 AUGUST. SCHIMBAREA LA FAȚĂ. In aceasta zi se face dezlegare la peste, pentru ca toti crestinii sa se poate bucura de praznicul care are loc in timpul postul Sfintei Maria.

CALENDAR ORTODOX 6 AUGUST. SCHIMBAREA LA FAȚĂ. Daca vremea in aceata zi este insorita si placuta, recolta va fi una imbelsugata si roditoare. Totusi, daca va ploua, toamna va fi mohorata, scrie calendarulortodox.ro.