SFÂNTA MARIA. ADORMIREA MAICII DOMNULUI. Ce s-a întâmplat în ziua de ADORMIREA MAICII DOMNULUI

SFÂNTA MARIA. ADORMIREA MAICII DOMNULUI.Biserica Ortodoxa praznuieste Adormirea Maicii Domnului in fiecare an pe data de 15 august. De asemenea, Biserica Catolica cinsteste aceasta sarbatoare in aceeasi zi.



SFÂNTA MARIA. ADORMIREA MAICII DOMNULUI Nu exista foarte multe date despre aceasta sarbatoare in Sfintele Evanghelii, ci doar in traditia Bisericii. Acest eveniment este tratat in scrierile unor parinti orientali: Andrei Criteanul, Gherman al Constantinopolului, Sfantul Ioan Damaschin si Patriarhul Modest al Ierusalimului.

SFÂNTA MARIA. ADORMIREA MAICII DOMNULUI In momentul in care Hristos Dumnezeu a decis sa o aduca pe Maica Sfanta alaturi de El, l-a trimis pe Arhanghelul Gavril, cu trei zile inainte ca fecioara sa moara, sa ii transmita spusele lui Hristos: “Acestea zice Fiul tau: Vremea este a muta pe Maica Mea la Mine. Nu te teme de aceasta, ci primeste cuvântul cu bucurie, de vreme ce vii la viata cea nemuritoare”. La auzul acestora, Fecioara Maria, cuprinsa de dor, s-a bucurat de faptul ca isi va revedea Fiul si a decis sa mearga la Muntele Maslinilor pentru a se ruga. In drumul ei spre locasul de rugaciune, Sfanta Fecioara Maria vede cum pomii de pe munte se apleaca.

SFÂNTA MARIA. ADORMIREA MAICII DOMNULUI Dupa rugaciune decide sa se intoarca acasa, iar de indata ce paseste in casa toate incaperile incep sa se cutremure. Decide sa aprinda multe lumanari si ii multumeste lui Dumnezeu, dupa care isi cheama rudele si vecinii sa o ajute la grijitul casei si toate cele necesare pentru ingroparea ei. Le spune tuturor ceea ce ingerul i-a transmis si le arata tuturor darul care i-a fost oferit: o stalpare de finic.

