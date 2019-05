Un neurochirurg susține că are dovada că Raiul există

foto: Pixabay.com

Doctorul Eben Alexander este unul dintre cele mai controversate figuri academice ale Statelor Unite dupa ce in 2012 a publicat o carte autobiografica menita sa demonstreze existenta Raiului: "Dovada Raiului: Calatoria unui neurochirug in viata de apoi" descrie experienta pe care acesta avut-o cu trecerea in nefiinta dupa ce i-a fost indusa o coma pentru a i se trata meningita severa.

Potrivit acestuia, constiinta este independenta de creier si ca moartea este o iluzie, astfel incat pe noi ne asteapta o eternitate de splendoare dupa ce incetam sa mai traim. Viziunile sale includ ingeri, nori, rude decedate si fluturi.

Pentru Alexander acest lucru a dovedit cu desavarsire existenta Raiului. Concluzia lui este ca viata nu se termina dupa moarte, ci ca ne asteapta o inviere a mintii intr-o stare diferita de constienta.

Criticii l-au acuzat de malpraxis si de "inflorirea" evenimentelor, spunand ca el de fapt nu se afla in coma, ci ca era consitent, iar calatoria sa astrala nu a fost nimic altceva decat o halucinatie. Alexander raspunde:

"Am experimentat ceva foarte similar cu ce au trait multi alti oameni cand se aflau la granita dintre viata si moarte: tranzitia catre un taram ce depaseste barierele fizice si o largire enorma a constiintei. Singura diferenta dintre ce am trait eu si ce au trait ei este faptul ca, ei bine, creierul meu era mult mai mort decat al lor."