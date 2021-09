Ce trebuie să facă șoferii cu RCA la City Insurance, care vor să renunțe la poliță

De exemplu, pe 8/9 septembrie, pentru un Volkswagen Jetta, pentru un șofer de 50 de ani, prețul asigurării cu decontare directă era de 380 de lei. După doar 3 zile însă, ajunsese deja la 527 de lei.

Oamenii care încearcă acum sa facă asigurări RCA la autovehicule se plâng că prețul ofertelor a crescut considerabil. Brokerii spun însă că mai există un motiv pentru care multora li se pare că prețurile au crescut brusc. Faptul că cei mai mulți dintre clienții City Insurance nu analizau piața înainte de a încheia polița. Aceștia spuneau de la bun început că doresc cea mai ieftină poliță, fără a afla și celelalte oferte. Astfel încât abia acum, când sunt obligați să cerceteze mai bine, observă o creștere semnificativă față de ceea ce aveau.

Daniel Apostol, purtător de cuvânt ASF, a explicat la Antena 3 ce trebuie să facă românii care au deja polițe încheiate la City Insurance și vor să renunțe la ele.

”Are un termen de maturitate și dacă este valabilă și posesorul poliței vrea să renunțe la acest asigurător, merge și denunță această poliță. Dar cum? Întâi se asigură că respectă legea, adică își asigură cu RCA autovehiculul la un alt asigurător, ia o nouă poliță, după care merge și denunță polița veche, renunță la ea și cere Fondului de Garantare a Asiguraților recuperarea sumei rămasă neacoperită din termenul de maturitate”, a explicat Daniel Apostol.

În cazul în care suntem loviți de un șofer care are autovehiculul asigurat la City Insurance, ”facem exact același lucru pe care l-am fi făcut dacă eram în continuare la asigurătorul enunțat. Adică mergem să facem constatarea de daună, se înregistrează această daună la Fondul de Garantare a Asiguraților și, din fericire, pentru că Fondul de Garantare nu este City, posesorul de poliță care are această daună înregistrată are garanția că Fondul de Garantare va efectua plățile”.

Pe de altă parte, fiind o piață liberă, ”managerii de service-uri au propria responsabilitate și libertate dacă iau sau nu iau clienți. Însă ar trebui să înțeleagă că, din momentul în care la City, ASF a retras autorizația de funcționare și FGA preia aceste dosare de daune, FGA nu este City. Service-ul are garanția că Fondul de Garantare va plăti dauna pe care o are înregistrată. Și va plăti lucrările. De altfel, practica de până acum în care service-urile își încasau bani foarte târziu, nu va mai fi. Fondul de Garantare va plăti service-urilor contravaloarea reparațiilor efectuate”, a mai spus Daniel Apostol, la Antena 3.

Faliment pentru City Insurance. ASF retrage autorizația de funcționare pentru City Insurance, lider de piaţă în asigurările RCA

Autoritatea pentru Supraveghere Financiară (ASF) retrage autorizația de funcționare și cere falimentul City Insurance.

„Decizia de astăzi nu este deloc întâmplătoare, este urmare a unui an întreg de minuțioase activități de supraveghere, a unui control extrem de elaborat care a condus la concluzia că această companie are practici însoțite de nereguli, de ilegalități și legea spune că, în contextul în care planul de finanțare nu este corect, planul de redresare nu este evident solvabilitatea nu este satisfăcută, incapacitatea de plată este vădită, legea spune că trebuie retrasă autorizația de funcționare", a spus, vineri, Daniel Apostol.

