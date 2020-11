Reportaj emoţionant în Secţia ATI a spitalului COVID Colentina. Pacienţi cu Biblia în mână şi bolnavi care nu cred în COVID

Printre bolnavi, echipa Antena 3 a dat şi de pacienţi care nu cred în COVID, chiar dacă au ajuns pe secţia de Terapie Intensivă unde erau trataţi de coronavirus.

"Nu cred că sunt infectată", spune o bătrână ajunsă în stare gravă după ce coronavirusul i-a agravat problemele vechi de sănătate.

Cei mai mulţi însă erau conştienţi de pericol şi le-au mulţumit medicilor pentru efortul pe care îl depun pentru a-i salva de la moarte.

"Sper să fie bine şi să ajung acasă! Şi să las locul liber", spune emoţionantă o pacientă.

La acest moment, în toată ţara sunt 1.152 de pacienţi internaţi pe secţiile ATI ale spitalelor, dintr-un total de 1475 de paturi dedicate pacienţilor cu COVID

Spitalul Colentina a fost transformat în Unitate pentru bolnavii cu COVID, odată ce numărul infectărilor a explodat, în valul 2.

"Am ajuns cu salvarea la Bagdasar. Acolo am fost două zile fără niciun fel de hidratare. Şi am reuşit să ajung la Colentina. Şi aici am intrat pe nişte mâine fermecătoare. Acum mă simt bine", ne mărturiseşte o pacientă în vârstă de 68 de ani.

Asistentele şi medicii recunosc că le e frică, înconjuraţi de pacienţi infectaţi cu virusul COVID.

"Cui nu-i e frică. Echipamentele nu protejează sută la sută. Gândiţi-vă la accidentele care se pot întâmpla. Pot să mă agăţ, îmi cade masca, se rupe elasticul, îmi cade lentila de la ochelari. E greu. Mortalitatea este ridicată pentru cei care ajung aici.", ne mărturiseşte Elena Ştefan, asistentă, îmbrăcată din cap până în picioare cu echipamente de protecţie.

Pacienta internată pe ATI cu COVID care nu crede în COVID

Chiar şi în aceste condiţii, sunt oameni care nu cred în existenţa virusului.

pacientă: Acum mă simt bine! Nimic nu m-a durut, nimic nu am tușit!

reporter: Credeţi în existenţa virusului?

pacientă: Nu!

reporter: Nu credeţi că sunteţi infectată? Credeţi că e doar de la operaţie?

pacientă: Așa cred eu, da!

O altă pacientă ne spune cât de real este acest virus: "Eu am crezut tot timpul în virusul ăsta."

Mărturiile pacienţilor sunt emoţionante:

"Mulțumesc lui Dumnezeu!

Domnul doctor, întreaga echipă e foarte de treabă, ne-au ajutat să ieșim din toate necazurile astea și să vă dea Dumnezeu sănătate la toată lumea!

Prin ce trece un bolnav! Mă rog pentru toată lumea să fie bine în primul rând, să scăpăm odată de pandemia asta! Sa știți că ne înrăim din zi în zi! În loc sa fim uniți, să ne iubim!

Fiecare trebuie să credem în virusul ăsta, că vă dați seama că nu este o mincună!

Să știți că am crezut de prima dată! Și în Biblie spune Dumnezeu că nu știm prin ce o să trecem și noi o să zicem, Doamne, o să zicem ieșiți voi morților că o să intram noi de vii!

Să zâmbim pe stradă, să nu mai fim dușmani!

Ne rugăm unii pentru alții pentru că asta mai sperăm!"