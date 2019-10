Reportaj șocant la „Sinteza Zilei”. Cât de ușor sunt vânați copiii prin intermediul rețelelor sociale

foto- Pexels

Mihai Gâdea a prezentat la „Sinteza Zilei” un reportaj despre cât de ușor le este pedofililor să agreseze copii, folosindu-se de rețelele sociale.

Un tânăr a făcut un experiement pentru a dovedi tuturor cât de simplu le este pedofililor să profite de cei mici.

„Am făcut un profil fals pe Facebook, am pretins că sunt un băiat de 15 ani. Cu acordul părinților fetelor, am trimis trei cereri de prietenie către trei fete de 14, 13 și 12 ani. Am vorbit cu ele cam 3 sau 4 zile. Și azi ar fi trebuit să ne întâlnim. Ceea ce am găsit în acest video e șocant și trebuie cunoscut”.

