Paradisul dintre ape: Atmosferă de poveste şi bucate alese, într-o locaţie de vis din Delta Dunării

Există în Delta Dunării locuri de o frumusețe ireală, cu o diversitate a florei și a faunei de neegalat în Europa și în restul lumii. Zeci de mii de turiști români și străini ajung an de an în paradisul dintre ape ca să vadă sau să revadă tezaurul biodiversității. Dar Delta și oamenii oferă mult mai mult decât atât.

Departe de zgomotul orașelor aglomerate, înconjurat de ape și vegetație, se află un sat ca nici un altul. Este Crișanul, cu tot ce are mai bun și mai frumos de oferit. Micuța așezare, aflată chiar în inima Deltei, pare locul perfect pentru cei care vor să cunoască și să înțeleagă cu adevărat Delta și spectacolul pe care aceasta îl oferă. Imediat ce am ajuns la destinație, am fost întâmpinați de personalul hotelului.

"Alături de noi, o colegă de la SPA întâmpină cu niște prosopele umede să vă răcoriți după drum. Vă rog. Sunt și colegi din restaurant care vă întâmpină cu un pahar de șampanie și fructe proaspete", spune gazdele noastre.

Aici ne-am cazat pentru următoarele zile pentru a avea cel mai facil acces spre câteva dintre minunile Deltei Pădurea Letea, Pădurea Caraorman, dar și spre vechiul oraș-port al lui Jan Bard, Sulina. Înainte de a porni spre prima aventură în sălbăticia Deltei, gazdele noastre ne-a evitat în bucătăria tradițională, unde peștele este lege.

"Începem cu pastramă de crap, producția artizanală, scrumbia fumată, midii marinate și apoi icre de știucă, zacuscă picantă de morun midii marinate, hamsii marinate, pateu pescăresc, la fel, producție proprie, zacuscă pescărească", spune Andrei- bucătar.

La doar câțiva metri distanță de noi e agitație mare. Șef Andrei, de ultimele indicații pentru prânzul la care sunt așteptați peste 100 de turiști.

Meniurile pregătite de șefa. Andrei și echipa lui au ajuns să prepare peștele mii de feluri, fix ca oamenii Deltei. De fapt nici nu-i de mirare întreaga echipă gătește după caietele cu rețete ale localnicilor.

Îl lăsăm pe șef Andrei să pună la punct ultimele preparate și ne îndreptăm spre misterioasele canale care duc spre inima Deltei. Ghid ne este dl. Vasile. Ne spune că numărul turiștilor străini a fost anul acesta mai mare ca niciodată.

Suntem deja pe lacul Bogdaproste, renumit pentru pescuitul de ştiucă, biban, crap, caras și plătică. Este însă și una dintre zonele populate de un număr impresionant de păsări. După două ore petrecute pe apă, ne-am întors la resort. Se anunță un regal culinar și muzical. Este seara italiană.

Regal culinar și muzical în Delta Dunării

"Noi am obișnuit clienții cu seri speciale. Avem salate, brânzeturi italienești, mezeluri italienești și avem midia rapan cu sos alb. Avem pachete ca cacio e pepe pe care le facem în fața clientului. E live cooking. aici avem acest imens vițel să ne apropiem, dacă avem curaj. Nu i-a scopit. Cu un pic de vin și cu un pic de oregano. Peste 20 de bucătari, mulți dintre ei veniți din străinătate, și arată măiestria în arta gătitului", spune un reprezentat al resortului.

E o seară de vară cu muzică bună, mâncarea leasă și atmosferă de sărbătoare în inima Deltei, departe de forfota lumii, într-un loc de poveste care-și așteaptă an de ani iubitorii de natură și aventură în ținuturile desprinse parcă dintr-o altă lume.