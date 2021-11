Rezultate Loto 6/49 şi Joker din 21 noiembrie 2021. Au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 18 noiembrie, Loteria Romana a acordat 21.421 de castiguri in valoare totala de peste 1,14 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 2,75 milioane de lei (peste 556.000 de euro). La Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 2,70 milioane de lei (peste 546.600 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 30,92 milioane lei (peste 6,24 milioane de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 263.500 de lei (peste 53.200 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 25.600 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, este un report in valoare de peste 542.600 de lei (peste 109.600 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 46.400 de lei.

Rezultate Loto 6 din 49 şi Joker de azi, 21 noiembrie 2021

Loto 6 din 49: 15, 1, 14, 20, 28, 29

Joker: +10, 28, 43, 11, 32, 18

Loto 5 din 40: 35, 9, 33, 22,1,18

Noroc: 5, 8, 6, 1, 4, 2, 1

Super Noroc: 2, 9, 4, 0, 4, 5

Noroc Plus: 6,1,1, 9, 2, 9

Rezultate Loto şi Joker, din 21 noiembrie 2021. Ultimele extrageri

Lista ultimelor extrageri la Loto 6/49:

18 noiembrie 2021: 33, 22, 27, 37, 21, 35

14 noiembrie 2021: 1, 38, 34, 22, 45, 13

11 noiembrie 2021: 39, 22, 46, 30, 9, 33

7 noiembrie 2021: 19, 8, 14, 48, 37, 40

4 noiembrie 2021: 28, 44, 24, 1, 38, 4

Lista ultimelor extrageri la Joker:

18 noiembrie 2021: 36, 28, 35, 17, 32 + 12

14 noiembrie 2021: 3, 20, 23, 5, 14 + 17

11 noiembrie 2021: 36, 19, 25, 11, 23 + 2

7 noiembrie 2021: 14, 42, 13,40, 3 + 8

4 noiembrie 2021: 6, 40, 5, 39, 25 + 4

Cum îţi ridici premiul în caz că ai câştigat la Loto 6/49 sau la Joker la tragerile de azi, 21 noiembrie 2021

● castigurile a caror valoare unitara bruta nu depaseste 3.000,00 lei inclusiv se achita in orice agentie loto proprie sau mandatara, cu exceptia agentiilor mandatare pentru care, conform clauzelor contractuale, se prevede altfel ( retelele de vanzare Carrefour, Lagardere Travel Retail, TABAC XPRESS, OMV si statiile de plata SelfPay nu achita castiguri);

● castigurilor a caror valoare unitara bruta este cuprinsa intre 3.000,01 lei si 15.000,00 lei inclusiv, se achita la casieriile platitoare resedinta de judet/ agentiile asimilate acestora;

● castigurilor a caror valoare unitara bruta este cuprinsa intre 15.000,01 lei si 25.000,00 lei inclusiv, se achita la sediile punctelor de lucru judetene;

● castigurile a caror valoare unitara bruta este de peste 25.000,00 lei, se achita la Aparatul Central al CNLR-SA;

● solicitarea de către participanții la joc a plății câştigurilor se va face în termen de 90 de zile începând cu data tragerii respective. După expirarea termenului de 90 de zile, participantul câştigător pierde dreptul de a mai obţine câştigul.

Cum câştigi la Loto 6/49

Jocul Loto 6/49 este un joc de tip loto, in care numerele dintre care participantii si le aleg pe cele pe care le joaca sunt cuprinse intre 1 si 49, o varianta simpla avand 6 numere. Principiile de joc pentru acest sistem sunt aceleasi ca la celelalte jocuri de tip loto, particularizand la 6 numere din 49.

Tragerea la sorti a numerelor castigatoare se face prin extragere din urna a 6 numere, participantilor oferindu-li-se 4 categorii de castiguri, dupa cum urmeaza:

Categoria 1 - toate cele 6 numere extrase

Categoria 2 - 5 numere din cele 6 extrase

Categoria 3 - 4 numere din cele 6 extrase

Categoria 4 - 3 numere din cele 6 extrase

Cum câştigi la Joker

JOKER este jocul de tip LOTO care face parte din portofoliul de produse al Loteriei Romane din anul 2000.

Participarea la acest joc se face prin alegerea a doua seturi de numere: 5 sau mai multe, cuprinse intre 1 si 45 si unul sau mai multe, cuprinse intre 1 si 20.

Tragerea consta din 5+1 numere, extrase din aceleasi doua domenii (1-45, respectiv 1-20) mai precis doua seturi care numai impreuna formeaza varianta castigatoare: unul de 5 numere si unul de un singur numar.

Categoriile de castiguri la JOKER sunt urmatoarele:

Categoria 1 - toate cele 5 numere din primul set si JOKER-ul

Categoria 2 - toate cele 5 numere din cele 5 ale primului set

Categoria 3 - oricare 4 numere din cele 5 ale primului set si JOKER-ul

Categoria 4 - oricare 4 numere din cele 5 ale primului set

Categoria 5 - oricare 3 numere din cele 5 ale primului set si JOKER-ul

Categoria 6 - oricare 3 numere din cele 5 ale primului set

Categoria 7 - oricare 2 numere din cele 5 ale primului set si JOKER-ul

Categoria 8 - oricare numar din cele 5 ale primului set si JOKER-ul

Cum se câştigă cu 3 numere sau la Noroc ori Noroc Plus

Începând cu data de 2 mai 2010 la Loto 6/49 se poate câştiga şi cu 3 numere.

Cele patru categorii de castiguri la jocul LOTO 6/49 sunt urmatoarele:

Categoria 1 - toate cele 6 numere extrase

Categoria 2 - 5 numere din cele 6 extrase

Categoria 3 - 4 numere din cele 6 extrase

Categoria 4 - 3 numere din cele 6 extrase

Cum se câştigă la Noroc

Categoriile de castiguri pentru acest joc sunt urmatoarele:

Categoria 1 - toate cele 7 cifre ale numarului (tot numarul in ordine)

Categoria 2 - ultimele 6 cifre ale numarului (in ordine)

Categoria 3 - ultimele 5cifre ale numarului (in ordine)

Categoria 4 - ultimele 4cifre ale numarului (in ordine)

Categoria 5 - ultimele 3cifre ale numarului (in ordine)

Categoria N + 3 - tot numarul + 3

Categoria N - 3 - tot numarul - 3

Cum se câştigă la Noroc Plus

Categoriile de castiguri pentru acest joc sunt urmatoarele:

Categoria 1 - toate cele 6 ale numarului (tot numarul in ordine)

Categoria 2 - primele 5 cifre ale numarului sau ultimele 5 cifre ale numarului (in ordine)

Categoria 3 - primele 4 cifre ale numarului sau ultimele 4 cifre ale numarului (in ordine)

Categoria 4 - primele 3 cifre ale numarului sau ultimele 3 cifre ale numarului (in ordine)

Categoria 5 - primele 2 cifre ale numarului sau ultimele 2 cifre ale numarului (in ordine)

Cum se câştigă la Super Noroc

Categoriile de castiguri la SUPER NOROC sunt urmatoarele:

Categoria 1 - toate cele 6 cifre ale numarului (tot numarul in ordine)

Categoria 2 - primele 5 cifre ale numarului sau ultimele 5 cifre ale numarului (in ordine)

Categoria 3 - primele 4 cifre ale numarului sau ultimele 4 cifre ale numarului (in ordine)

Categoria 4 - primele 3 cifre ale numarului sau ultimele 3 cifre ale numarului (in ordine)

Categoria 5 - primele 2 cifre ale numarului sau ultimele 2 cifre ale numarului (in ordine).

