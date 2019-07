REZULTATE LOTO 6 din 49. Numerele trase joi 25 iulie 2019 la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc

REZULTATE LOTO 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc.

LOTO 6/49: 32 7 40 1 37 11

Loto 5 din 40 din 25 iulie 2019. 29, 30, 1, 40, 16, 19

Joker din 25 iulie 2019. 41, 45, 24, 16, 6, 12

Noroc 1 1 3 2 8 4 8

Super Noroc 4 0 6 2 1 0

Noroc Plus 4 9 9 9 1 2

LOTO. Joi, 25 iulie 2019, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 21 iulie 2019, Loteria Romana a acordat 22.588 de castiguri, in valoare totala de 1.178.750,44 lei.

SUPLIMENTAR 250.000 DE LEI LA CATEGORIA I A JOCULUI LOTO 6/49

Pentru tragerea Loto 6/49 de joi, 25 iulie, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I cu suma de 250.000 de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 700.000 lei(aproximativ 147.000 euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,66 milioane lei (peste 563.000 euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 12,7 milioane lei (peste 2,68 milioane euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de aproximativ 605.000 lei (aproximativ 128.000 euro). La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 432.000 lei (peste 91.000 euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 421.000 lei (aproximativ 89.000 de euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 11.600 lei.

LOTERIA ROMANA ITI SCHIMBA VIATA!

La extragerea Loto 6/49 de duminica, 21 iulie 2019, la categoria a II-a s-au inregistrat doua castiguri a cate 74.218,80 lei. Unul dintre biletele norocoase a fost jucat la o agentie din Pitesti si a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49 si o varianta la Noroc. Cel de-al doilea bilet castigator a fost jucat la o agentie din Iasi si a fost completat cu o varianta simpla la Loto 6/49 si o varianta la Noroc.

De asemenea, la categoria a II-a a jocului Loto 5/40 s-a inregistrat un castig in valoare de 159.321,30 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia din Harlau, judetul Iasi si a fost completat cu o varianta simpla la Loto 5/40 si o varianta la Super Noroc.