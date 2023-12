Preşedintele Consiliului Fiscal, avertisment cu privire la bugetul "fantezist" pe 2024: "Viaţa a arătat că am avut dreptate"

Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, a intrat în direct la Antena 3 CNN unde a explicat care sunt pericolele din bugetul pentru 2024.

Consiliul fiscal avertizează că bugetul atât de lăudat de premierul Marcel Ciolacu este un buget fantezist, nesustenabil, care va adânci deficitul și gaura bugetară. De asemenea, spune că acesta nu este în acord cu liniile la care ne-am angajat în fața Comisiei Europene și că, de fapt, la anul ne-am putea trezi cu taxe mai mari.

Potrivit Consiliului Fiscal, ”ar fi fost bine ca aplicarea acestei legi să fie eșalonată pe câțiva ani. Dar eșalonarea nu mai este posibilă. Aceasta implică alocarea clară de resurse în bugetul public din 2024. A crede că se poate realiza corecția deficitului bugetar prin taxa prin inflație este o iluzie. Dar impactul pe termen imediat și mediu este sever, mărește deficitul mult, fiind vorba de cheltuieli permanente”.

Mai mult decât atât, ”nivelul propus în construcția bugetară pentru anul viitor drept insuficient, apreciind probabil un necesar suplimentar de circa 2,5 mld. lei”.

”Observațiile noastre sunt făcute cu puțin timp înainte de decizia Guvernului, fiindcă am primit proiectul de buget foarte târziu. De fapt am primit două proiecte de buget și avem o evaluare care, așa cum s-a întâmplat și în cazul proiectului de buget pentru anul 2023, are venituri supraestimate de guvern și mizează pe încasări de aproximativ 19 miliarde de lei, prin digitalizare, ameliorare a colectării și o subestimare de cheltuieli.

Pe baza proiecțiilor macroeconomice pe care le are guvernul, având în vedere că noi, în virtutea principiului prudential și anume că nu putem lua în calcul venituri ipotetice, și având în vedere datele pe care le-am avut la dispoziție, am ajuns cu o evaluare de deficit pentru 2024 în jur de 6,4% din Produsul Intern Brut, care este mult mai mare decât ceea ce credem noi și spune și Guvernul, faptul că va fi execuția bugetară la finele anului curent, și anume un deficit puțin sub 6% din produsul intern brut. Aceasta este situația, este un an foarte încărcat din punct de vedere electoral, nevoile sunt foarte mari, promisiunile au fost foarte mari.

Noi susținem că era nevoie de o nouă lege a pensiilor, pentru că inechitățile sunt foarte mari, există și procesul demografic, îmbătrânirea populației, participarea pe piața muncii este foarte joasă în România. Toate acestea obligau la o lege nouă a pensiilor. Însă nu putem închide ochii la impactul bugetar”, a eplicat Daniel Dăianu în exclusivitate la Antena 3 CNN.