Robert Negoiță, plângere penală împotriva lui Nicușor Dan pentru abuz în serviciu: ”De aproape patru ani încercăm să colaborăm cu Primăria Generală”

Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, depune o plângere penală la Parchetul General, împotriva lui Nicușor Dan, pentru abuz în serviciu.

În cursul dimineții de vineri, primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, s-a prezentat la Parchetul General, pentru a depune o plângere penală împotriva primarului general al Capitalei, Nicușor Dan, pentru abuz în serviciu și instigare la abuz în serviciu.

”Este un moment trist pentru București. Iată, de aproape patru ani de zile, încercăm noi, ca instituție primărie Sector 3, să colaborăm cu Primăria Generală, în ideea de a rezolva problemele acestui oraș, cele grave, cele importante și, anume, în primul și primul rând fluidizarea traficului, care lăsând la o parte disconfortul, generează poluare, respirăm otravă, speranța de viață din București este redusă mult din cauza calității aerului.

Ei bine, în această săptămână, am avut o problemă gravă în fața Primăriei Sector 3 și în fața Școlii 80, în sensul în care noi am început, conform discuțiilor cu Primăria Generală, am început o lucrare acolo, pe care dânșii nu ne-au lăsat să o finalizăm și nu ne lăsau să refacem partea pietonală, să curățăm, deci, pur și simplu să creăm condiții de circulație pentru elevii din școală.

Astăzi, și o spun cu foarte mult regret, nimeni nu are nevoie de scandal, eu nu-mi doresc așa ceva, eu îmi doresc colaborare.

Astăzi, când discutăm, sunt deschis la orice discuție, la orice colaborare, în ideea de a rezolva impasul în care ne aflăm.

Acum, astăzi, eu am aici o plângere penală împotriva primarului general și împotriva persoanei fizice, care se numește Nicușor Dan, de abuz în serviciu și instigare la abuz în serviciu.

De ce? Pentru că, iată, am aici documentele. Deci, avem proiecte ale primăriei Sector 3 transmise de ani de zile către Primăria Generală, proiecte care nu au fost promovate niciodată. Adică, legea prevede așa: în momentul în care ai un proiect, primăria e obligată ca în termen de 30 de zile să dea aviz pentru a intra în consiliul general.

Avizul poate fi favorabil sau negativ, dar el trebuie să existe. Mai mult decât atât, avem aici un document semnat de primarul general, care interzice colegilor din primărie să elaboreze acel document ceea ce înseamnă faptul că nu dacă nu emit acel document, este abuz în serviciu”, a declarat primarul Sectorului 3, Robert Negoiță.