Bogdan Chirieac: "PNL va deconta catastrofele guvernării din ministerele primite de USR!"

Situaţia din PNL a fost comentată, sâmbătă, la Antena 3, de jurnalistul Bogdan Chirieac.

"În PNL situaţia este explozivă. S-a convocat BPN sâmbătă, la ora 19, iar Orban l-a anulat, a spus că-l va convoca el, la final de negocieri. PNL este nemulţumit de împărţeala făcută: nu a câştigat alegerile, dar îl are pe preşedintele Iohannis, care e de facto preşedintele PNL. Ori, acolo USR a venit, a luat partea leului iar eventualele catastrofe din guvernare nu vor fi decontate de USR, ci de PNL. PNL este un partid un partid autentic, cu structură, cu doctrină, este şi cel mai vechi partid din Europa în acest moment, are 150 de ani. El va deconta problemele care vor apărea în ministerele pe care cu nonşalanţă le-a dat USR. USR nu are cultura dialogului, uitaţi-vă la Clotilde Armand (...) USR nu a dat dovadă că poate participa la dialog. Cum să dea PNL Justiţia? PNL avea şi alte opţiuni, inclusiv cea a unui guvern minoritar. De ce să te încurci cu o zonă din asta, care în Europa a şi trecut?", a punctat Bogdan Chirieac.