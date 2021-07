Rodrigo Maxim, FSTFR, despre șeful CFR: "Închiriaza la alții locomotive și noi nu avem să dam, la tren, decât vechi, defecte"

După ce 30 de copii şi mai multe persoane în vârstă, au stat blocate o zi şi o noapte într-un tren al groazei, fără apă, fără mâncare, fără telefon, în întuneric şi batjocoră, șeful CFR, Ovidiu Vizante, s-a scuzat spunând că "a fost un moment de lipsă de concentrare pe fondul oboselii acumulate după o noapte petrecută la serviciu, sub nicio formă nu vreau să se înțeleagă că aș fi indiferent la disconfortul pasagerilor".

Rodrigo Maxim (FSTFR) a declarat, la Antena 3, că Vizante închiriază locomotivele bune unor terți, iar acesta este unul dintre motivele pentru care CFR Călători se confruntă cu astfel de defecțiuni și nu pot înlocui în timp scurt locomotivele stricate.

"Nu am înțeles, pentru că ne-a mințit și pe noi de atâtea ori. Ne spune că are surplus de mecanici de locomotive și nu are surplus de locomotive, pentru că închiriază la alții locomotive și noi nu avem să dăm la tren, decât locomotive vechi, defecte, insuficiente, asta poate să fie una din cauze.", spune președintele Federației Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România

"Sunt cârpite. E ca și cum ai avea o mașină veche."

"Realitatea e că sunt locomotive insuficiente și mecanici insuficienți și nu se face schimbul de generații, pe care noi l-am solicitat directorului general.

Asta ne întrebăm și noi. Cum de închiriază locomotive către operatorii privați și noi nu avem suficiente locomotive la trenuri. Că le închiriază pe cele mai bune iar cele vechi rămân defecte în parcuri și apar nemulțumiri. (...) Sunt cârpite. Va dați seama, e că și cum ai avea o mașină veche.

Putea să le asigure microbuz, alt mijloc de transport alternativ. Pentru că distanța oricum nu era mare, de la Fundulea la București, și putea să le trimit[ și apă și restul. Modul în care a procedat directorul lasă de dorit.

Guvernul României și domnul prim-ministru ar trebui să se gândească că CFR Călători nu are bugetul de venituri și cheltuieli pe 2021 aprobat, încă." a mai declarat acesta.

Directorul CFR, explicații după ce a spus că nu el trebuie întrebat de călătorii blocați în trenuri

Directorul CFR Călători, Ovidiu Vizante, a dat explicații după ce a spus că nu el trebuie întrebat de soluții pentru călătorii blocați pe câmp, în două trenuri. Într-una dintre garnituri se aflau peste 30 de elevi care veneau din tabără, de la Costinești.

Vizante a vrut să explice contextul afirmației de joi dimineață într-o discuție telefonică de la Antena 3.

”A fost un moment de lipsă de concentrare pe fondul oboselii acumulate după o noapte petrecută la serviciu, sub nicio formă nu vreau să se înțeleagă că aș fi indiferent la disconfortul pasagerilor”, explică Vizante.

Directorul CFR Călători a dat asigurări că pasagerilor că, mai ales în situații dificile, compania a depus și depune toate eforturile pentru a depăși dificultățile survenite cât mai rapid.

Premierul Florin Cîțu i-a cerut ministrului Transporturilor, Cătălin Drulă să îl demită pe directorul CFR SA, Ovidiu Vizante, spunând că ”dacă directorul CFR ar fi lucrat la Guvern, acum era acasă”.

Directorul CFR Călători, Ovidiu Vizante, a intervenit, joi dimineață, la Antena 3, și, întrebat de ce o locomotivă nu a ajuns timp de 8 ore la trenul în care se aflau copii care se întorceau din tabără, de la Costinești, a spus că nu el trebuie întrebat despre acest lucru.

”De ce mă întrebați pe mine? Noi am pus la dispoziția CFR-ului această locomotivă. Dacă a fost un pom căzut pe linie, locomotiva nu poate, din păcate, sări peste linie (...) Încercați, totuși, să vorbiți cu responsabilii, cei care se ocupă de circulație. (...) Cred că e impropriu să spuneți că au stat abandonați (...), încercați să găsiți transbordare pentru 1.000 de călători la 1 noaptea”, a spus Vizante.

