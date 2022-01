Un român de 19 ani din Italia a inventat masca de protecție inteligentă: Își schimbă culoarea când nu mai filtrează eficient

Idee revoluţionară, în plină pandemie, a unui adolescent român, stabilit în Italia!

Ionuț Viorel Bohotici a inventat masca de protecție ce îşi schimbă culoarea atunci când nu mai este eficientă, iar filtrul ei este afectat.

Ideea tânărului, deja patentată, va fi prezentată la Dubai Expo.

Inițial, tânărul a inventat un indicator temporal, menit să monitorizeze valabilitatea bunurilor perisabile, precum alimentele care sunt pe cale să expire.

Ionuț a decis apoi să aplice invenția sa într-un domeniu de actualitate și așa a apărut masca de protecție care se colorează atunci când își pierde eficiența.

Ideea i-a venit anul trecut când a citit un studiu care spunea că 72% dintre cei care poartă mască nu o fac în mod corect, unii purtând-o chiar și 8 ore.

A început apoi să rămână după ore în laboratorul școlii și să lucreze la invenția sa.

”Am realizat deja un prototip la sfârșitul anului școlar, la liceul Galilei din Jesi, unde am absolvit. Am petrecut patru ore în fiecare după-amiază în laborator și am putut studia reacția biochimică a anumitor enzime. Nu pot dezvălui mai mult. Costă doar un cent în plus la fiecare mască, conform unui studiu de piață realizat cu inginerii de management de la asociația Sit-polito”, a declarat Ionuț.

Când a realizat că funcționează, a depus cerere pentru a primi brevet.

La acel moment, Ionuț nu a realizat cât de mult succes va avea invenția sa. Acum, tânărul român primește cereri din întreaga Italie și de la foarte multe companii pentru masca inteligentă.

