Cum s-a răzbunat un român pe șeful ANPC pentru prețul mare al uleiului. "Mă bucur să constat că există stocuri şi pentru glume de prost gust"

Un român a trimis pe adresa ANPC un colet plin cu bidoane de ulei de floarea soarelui, la preţul de 34 de lei/sticla. Nu oricum, însă, ci cu plata ramburs, astfel că Horia Alexandrescu s-a trezit că are de achitat puţin peste 700 de lei.

Șeful ANPC a returnat expeditorului coletului şi a anunţat că a discutat cu cei care administreaza aceasta piața online, pentru a numai exista pe viitor "șansa de a transmite astfel de “cadouri”.

"Daca nu ar fi tragic, ar putea fi comic!Astazi, pe adresa autoritatii, am primit un colet plin cu bidoane de ulei de floarea soarelui, fara a-l fi comandat!L-AM RETURNAT EXPEDITORULUI! Ma bucur sa constat CA EXISTA STOCURI SI PENTRU GLUME DE PROST GUST! Pretul este unul discutabil, cu siguranta! Pentru a nu mai exista pe viitor sansa de a transmite astfel de “cadouri”, am discutat cu cei care administreaza aceasta piata online, sa gasim solutii de siguranta suplimentara!", a declarat Horia Constantinescu, potrivit dobrogeatv.ro.

Gluma făcută de român la adresa șefului ANPC vine după ce în weekend supermarketurile au fost luate cu asalt de cei îngrijorați că uleiul s-ar putea scumpi foarte mult. Sâmbătă, şeful ANPC a postat un mesaj prin care îi sfătuia pe consumatori să cumpere raţional

"EXISTA STOCURI! NU SUNT JUSTIFICATE CRESTERI ALARMANTE DE PRETURI! V A R O G S A D I S T R I B U I T I! Simpla mutare a unor cantitati mari de alimente de pe raft, in balcon sau camara nu are nicio logica! Alarmarea din mediul online seamana cu ceea ce s-a intamplat la inceputul pandemiei, cand stocurile mari facute de unii cetateni, acasa, nu s-au dovedit justificate! Pe cei care inca judeca normal ii rog sa nu se lase atrasi intr-o situatie jenanta! Suntem siguri ca nu exista ratiuni de ingrijorare!

Am discutat cu Asociatia Marilor Retaileri si m-am asigurat ca nu exista nicio teama de a ramane fara vreun fel de marfuri! Cei ce acum inteleg sa cumpere cantitati uriase, traiesc o poveste imaginara, identica cu cea traita de cei care lasau rafturile magazinelor fara hartie igienica, in urma cu doi ani! Cum au scapat de volumul cumparat atunci? Seamana cu benzina la sac sau tomberon si nici aceea nu are nicio ratiune!

Suntem aici sa va protejam de astfel de situatii! Cumparati rational! Lasati povestile din online! Veniti in realitatea pe care v-o transmitem! Imi asum ce va recomand! Acasa la mine este, in camara, o sticla de ulei, desfacuta!", scria, pe 12 martie, şeful ANPC.

