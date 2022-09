Români blocați de două zile pe Aeroportul Londra Gatwick: "Nu vine nimeni sa vorbească cu noi. Nu putem face nimic!"

Un român care se află pe Aeroportul Londra Gatwick -București povesteşte că de două zile este blocat pe aeroportul londonez. Bărbatul spune că zborul său a fost amânat și, într-un final, anulat.

Un român aflat pe Aeroportul London Gatwick povesteşte că pasagerii cursei W63032 Londra Gatwick – București sunt blocați în aeroport de două zile, iar cursele le sunt anulate.

De asemenea, românul susţine că angajaţii aeroportului Gatwick nu știu nimic despre evoluția zborurilor Wizz Air.

"Cursa W63032 a Wizz Air trebuia sa decoleze aseară la ora 21:50 Anglia. După 30 de minute de așteptat la porți am fost anunțați ca este nevoie de medici la bordul navei, cuiva i se facuse rau. După alte 30 de minute ni s-a spus ca este o defecțiune la avion. Am așteptat cam o ora ne-au anunțat ca ni se anulează zborul. Am stat în aeroport pana la ora 1 dimineața, când am fost cazați după multe insistente.

Zborul a fost reprogramat pentru ora 11 astăzi. A fost amânat pana la ora 13, iar la ora 14:30 ni s-a spus ca este anulat iar și nu ne mai ajuta cu cazare sau alte lucruri.

Cat am stat la poarta nu a fost nimeni pe care sa întrebam, ne-au pasat de la un angajat la altul.

Un grupulet am mers la alta poarta de wizz sa cerem explicatii. Nu am primit un răspuns concret, doar ca aeroportul nu stia de zborul nostru. Nu ne lăsau sa plecam de la poarta.

Erau persoane care de sâmbătă încearcă sa plece spre România și se tot anulează zboruri", a povestit românul pentru observatorulph.ro