Cum au ajuns românii să cumpere mâncare din Ucraina. Răspunsul ministrului Petre Daea

România a importat, în primele 11 luni ale anului trecut, mâncare în valoare de peste 12 miliarde de euro, cu 30,6% mai mult, comparativ cu perioada similară a anului trecut, potrivit Institutului Naţional de Statistică.

Sursa foto: Hepta | Mediafax Foto / Alexandru Dobre

Ucraina a devenit al patrulea cel mai mare furnizor de mâncare pentru România, deși este o ţară devastată de război.

Importurile din țara vecină au crescut față de anul trecut de opt ori si jumătate, așa s-a ajuns la situația în care alimentele importate din Ucraina să fie pana la 8% din valoarea totală a importurilor făcută de România.

Ministrul Agriculturii Petre Daea, explică cum România a ajuns să se hrănească dintr-o ţară care este afectată de război.

"E o problemă a momentului generată de aceste conflicte pe care le ştim cu toţii şi care au creat o serie întreagă de probleme.

Citeşte şi: Cât costă alimentele de bază pentru români. INS anunță la cât a ajuns rata inflației în luna ianuarie

Această intrare de produse şi cereale venite din Ucraina, a tulburat piaţa din România, cunoscându-se faptul că la Marea Neagră sunt trei exportatori de mare rang cu cereale.

Această situaţie a creat probleme privind blocarea culoarelor de comerţ pe care le aveam şi intrând în ţară produse la un preţ mai mic, au determinat fermierii să nu poată ieşi cu produsele pe care le-au realizat şi pe care nu le-au putut valorifica, dat fiind faptul că a existat o deformare a pieței, adică o afectare pronunțată a fermierilor romani.

Împreună cu alte cinci state, am solicitat Comisiei Europene, în baza datelor pe care le-am prezentat, am solicitat intervenția in așa fel încât sa-i putem ajuta pe fermieri în această situație deosebită care merită tratată cu atenție", a declarat Petre Daea, pentru Antena 3 CNN.