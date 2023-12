România ar putea deveni hub pentru reconstrucția Ucrainei după războiul cu Rusia. Marcel Ciolacu: ”Avem în faţa noastră o provocare majoră”

România se va ocupa de reconstrucţia Ucrainei după terminarea războiului. Oficialii din ţara noastră, Republica Moldova, Ucraina, dar si alte state discută în aceste zile la Sinaia, la prima conferință internațională pentru refacerea statului vecin. Planul include un pachet de investiţii de peste 400 de miliarde de dolari.

Sursa foto: Inquam Photos / George Calin

Relațiile dintre România și Ucraina vor ajunge în scurt timp la nivelul unui parteneriat strategic, iar o componentă esențială a acestui parteneriat îl va constitui centrul logistic care va fi organizat pe teritoriul României pentru reconstrucția și asistența Ucrainei, a arătat prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, în mesajul transmis la deschiderea Conferinței privind reconstrucția Ucrainei și rolul strategic al României.

Evenimentul este organizat New Strategy Center, sub patronajul Guvernului României, și are loc la Sinaia, în perioada 13-14 decembrie 2023.

Conferința reunește reprezentanți guvernamentali, experți ai mediului academic și de analiză a relațiilor internaționale, înalți reprezentanți și diplomați, precum și mediul de afaceri din România, Ucraina, statele Uniunii Europene și NATO.

Marcel Ciolacu a amintit în mesajul pentru participanții la Conferința privind reconstrucția Ucrainei și rolul strategic al României, despre sprijinul concret oferit de guvernul de Bucureşti, precum cel destinat creșterii capacității de transport a Ucrainei

”Relațiile dintre România și Ucraina vor ajunge în scurt timp la nivelul unui parteneriat strategic. O componentă esențială a acestui parteneriat îl va constitui centrul logistic care va fi organizat pe teritoriul României pentru reconstrucția și asistența Ucrainei. Avem în faţa noastră o provocare majoră dată de invazia ilegală şi neprovocată a Rusiei în Ucraina”, a declarat Marcel Ciolacu.

Analiștii estimează ca reconstrucția Ucrainei după războiul cu Rusia va fi cel mai amplu proces de reconstrucție de după Al Doilea Război Mondial, depășind ca magnitudine și costuri celebrul Plan Marshall.

”Este foarte important să înțelegem un lucru absolut important. Nu trebuie să așteptăm să se încheie războiul să sprijinim reconstrucția Ucrainei.Eu cred că prin tot ceea ce am făcut și continuăm să facem, sprijinim Ucraina în acest proces de reconstrucție și de ascensiune către un obiectiv pe care împreună cu Republica Moldova și l-au îndeplinit odată cu deschiderea negocierilor de aderare iar săptămâna viitoare,14-15, sperăm ca la Consiliul European să avem o confirmare”, a explicat și Nicolae Ciucă.

Infrastructura Ucrainei a fost afectata grav in cei aproape 2 ani de război.

”Pe scurt, sunt multe mii de kilometri de drumuri distruși de Rusia. Atacurile zilnice cu rachete și drone, distrug, de asemenea, infrastructura noastră energetică”, a declarat Yulia Klymenco, reprezentant al Parlamentului Ucrainei.