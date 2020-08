România la vot: Cine luptă pentru comuna Vetiş din judeţul Satu Mare

Comuna Vetiş se află la doar câţiva kilometri de Satu Mare. Are aproape 5.000 de locuitori, iar ponderea maghiarilor şi a românilor e aproape egală.

În ultimii ani, Vetiş a fost administrată de primari de la UDMR.'

Actualul edil, Iuliu Ilyes, a fost ales acum patru ani. CV-ul actualului primar din Vetiş este impresionant: a fost consilier local, viceprimar şi chiar primar două mandate la Satu Mare, până în 2012.

În ultimii 4 ani, de când administrează Vetiş, a reuşit să reabiliteze şi să asfalteze de la zero aproximativ 80% dintre străzi, a introdus canalizare, a făcut o staţie de epurare şi un parc industrial cu 1.000 de locuri de muncă. În Vetiş nu există şomeri.

''A fost primul parc industrial greenfield, inaugurat chiar de către domnul Scheele, fostul reprezentant al Uniunii Europene în România'', spune Iuliu Ilyes, primarul comunei Vetiş - UDMR.

Majoritatea proiectelor sale au fost finanţate din fonduri europene.

''Nu am început cu centrul oraşului, am început cu cartierele cele mai prăpădite. Am început cu marginea oraşului, pentru că cetăţenii de acolo aveau şi ei dreptul să se ridice la nivelul unor utilităţi şi servicii ca şi cei care trăiesc în zonele mai elevate ale oraşului'', adaugă edilul.

Contracandidatul său este tocmai actualul viceprimar, Ioan Codrea, care candidează din partea PNL. Consideră că după două mandate de viceprimar, are experienţa necesară pentru a fi noul primar.

''În cele două mandate de viceprimar am reuşit să acumulez destulă experienţă şi să realizez mai departe proiectele cetăţenilor din localitate.Trebuie să continuăm cu infrastructura, apă, canal în localitatea Decebal. Ceea ce mai avem rămas în localităţile Vetiş şi Oar. O sală de sport, nişte spaţii verzi, nişte parcuri'', spune Codrea Ioan, candidat PNL

În momentul de faţă, părerile locuitorilor din Vetiş sunt împărţite cu privire la ce s-a realizat până acum în comuna lor.