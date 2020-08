România la vot: Luptă pentru Cociuba Mare

Primarul comunei Cociuba Mare din judeţul Bihor se numeşte Mihai Sferle, are 39 de ani şi e membru PNL. În ultimele două mandate, a reuşit câteva realizări care l-au propulsat în ochii electoratului.

A construit o primărie modernă, a renovat şcolile şi grădiniţile, a cumpărat laptopuri elevilor şi profesorilor, a introdus canalizare şi a asfaltat toate drumurile.

A luat măsuri nepopulare, pentru a aduce bani la buget: a mărit taxele şi impozitele, a redus numărul asistaţilor social şi salariile angajaţilor primăriei.

''Toate aceste lucruri care s-au realizat în aceşti 8 ani ai mei de mandat sunt datorită gestionării bune a banului public, a taxelor şi impozitelor plătite de cetăţeni. Pe această cale ţin să le mulţumesc'', spune Mihai Sferle, primar Cociuba Mare.

Pentru Primăria Cociuba Mare din Bihor s-au înscris trei candidaţi: Mihai Sferle, Ioan Irimie şi Mihai Mladin.

Cu toate acestea, locuitorii comunei sunt mulţumiţi de modul în care arată acum comuna.

Dacă va fi reales, reprezentantul PNL promite că va băga gaze în comună şi va face un parc cu un loc de agrement.

''Odată cu introducerea gazului, cum îmi place să spun, calitatea vieţii oamenilor aici la noi în comună chiar va creşte şi sperăm ca o parte din populaţia care a migrat la oraş să se reîntoarcă la noi în comună'', spune Mihai Sferle, primar Cociuba Mare.

Candidatul PSD, Ioan Irimie, a fost primar în perioada 2004 – 2012. Şi el se mândreşte cu o serie de proiecte, pentru care consideră că merită să i se acorde votul.

''Am introdus apă pe toată comuna, am terminat şcolile, cu wc-uri moderne, toalete moderne. Am fost printre primii care a avut şcolile pregătite pentru SANEPID, apă potabilă, bună de băut, am făcut o bază sportivă nouă. Dacă va ajunge din nou primar, candidatul PSD promite că va dezvolta comuna cu proiecte de amploare. I-am lăsat proiecte de 16 kilometri, drumul Cociuba – Tânca, cu autorizaţie dată, cu străzi legate, şi nu s-a continuat absolut niciun proiect. De aceea candidez, să ajungă comuna la nivelul comunelor învecinate'', spune Ioan Irimie, candidat PSD.

Pentru conducerea primăriei din comuna Cociuba Mare s-a mai înscris şi Mihai Mladin, reprezentantul Partidului Pro România.