România la vot: Luptă pentru Şefia CJ Galaţi

Silviu Mârzac are 47 de ani şi este gălăţean, iar de peste 20 de ani lucrează ca inginer pe platforma siderurgică din oraş. Nu a mai făcut politică, dar spune că platforma Partidului Puterii Umaniste Social Liberale l-a atras să candideze la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi.

''Candidatul nostru este tot un gălăţean, este domnul Mârzac, inginer, director în ce reprezintă cea mai importantă entitate a oraşului, anume combinatul siderurgic Galaţi. Este din Galaţi, s-a şcolit în Galaţi şi în străinătate. Este un reputat specialist în lumea metalelor'', spune Bogdan Ciucă – vicepreşedinte PPU-SL.

Preşedintele filialei umaniştilor din Galaţi spune că alegerea lui Mârzac dintre cei peste 3500 de membri ai filialei a fost determinată de calităţile acestuia de organizator.

Cu toate ca nu au avut mult timp la dispozitie alegerea lui Mârzac din cei peste 3500 de membrii ai filialei a fost decisă de faptul că reputatul manager, nu a mai facut politică până acum, este gălăţean şi un bun organizator.

''Cred că este cel mai nimerit candidat pentru judeţul Galaţi. va face un tandem foarte bun cu colegul nostru Pitu, Pitu la municipiu, Mârzac la judeţ'', spune senatorul PPU-SL, Eugen Durbacă.

''Este un moment profund emoţionant şi responsabil pentru mine. Le mulţumesc pe această cale colegilor din PPU. Emi lansez candidatura cu gândul că doar împreună putem reuşi să construim viitorul judeţului Galaţi, să se reafirme ca motor al creşterii economice în regiunea Moldovei'', spune Silviu Mârzac, candidat PPU-SL, candidat preş.CJ Galaţi.

Costel Fotea actualul preşedintele al Consiliului Judeţean Galaţi are 46 de ani şi vrea un nou mandat finaliza proiectele începute, unde spune că a atras fonduri europene ce plasează judeţul său pe primele locuri din ţară.

''Pentru fiecare proiect am câştigat un an, un an şi jumătate. Vă dau un exemplu, contractul cu ministerul fondurilor europene a fost semnat în 2020. Prioritatea zero pentru mine şi pentru Galaţi este în continuare sănătatea şi mediul, cu un judeţ mai curat'', spune Costel Fotea, preş. CJ Galaţi.

Liberalii au şi ei o propunere pentru Consiliul Judeţean, senatorul George Sângă, cel care a fost ales consilier judeţean în urmă cu patru ani, dar care a renunţat la poziţie după alegerile parlamentare care i-au oferit un loc în Senat.

Vineri debutează campania electorată, iar vreme de o lună candidaţii înscrişi la alegerile locale au timp să lupte pentru a convinge electoratul că merită votul.