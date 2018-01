România, lovită de fenomene meteo extreme. ANM a făcut anunțul: "Trebuie să fim pregătiți!"

Foto: Facebook/IGSU

Elena Mateescu, directorul Administratiei Nationale de Meteorologie, a transmis, marți, un avertisment in ceea ce priveste repetarea episodului de la Timisoara, cand o furtuna deosebit de violenta a maturat tot in cale, in luna septembrie a anului trecut, lasand in urma ei 8 morti, zeci de raniti si pagube materiale uriase.

"Da, evenimentul de la Timisoara din 17 septembrie, nu a fost un caz singular. Au mai fost in istoria masuraturilor meteorologice astfel de fenomene. Din pacate convectia rapida a ceea ce inseamna producerea unor astfel de fenomene, cu siguranta va mai fi posibila in Romania, in contextul in care de la an la an am inregistrat asa cum am spus cresterea frecventei acestor fenomene.

O sa va dau si o statistica. Anul trecut ANM a emis un numar de 3.693 de avertizari meteorologice de tip nowcasting care se refera tocmai la aceste tipuri de fenomene, fie ca vorbim de furtuni, de precipitatii, ploi torentiale sau grindina. In 2017 am emis un numar de 4.211, in 2011 emiteam undeva la 2.600 in medie pe an. Iata ca de la an la an numarul mesajelor meteorologice confirma ceea ce inseamna fenomenele meteorologice in prezent.

In viitor ne putem astepta, in conditiile in care si in anul 2018, marile centre europene anticipeaza si nu exlud posibilitatea sa fie un an al extremelor meteorologice, asa cum la finele lui 2016 anticipau pentru 2017, avand in vedere variabilitatea naturala si fenomenul incalzirii globale.

Trebuie sa fim pregatiti, sa constinetizam ceea ce inseamna aceste fenomene. Nu in ultimul rand, sa luam in considerare, mesajele ce vor fi transmise prin aplicatia RoAlert care urmeaza sa fie implementata. E important sa le luam in considerare, indiferent de locul in care ne aflam", a transmis Elena Mateescu la DC News Live.