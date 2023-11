România va avea primul muzeu subacvatic la Constanța. Lucrurile pe care le pot vedea pasionații de scufundări

România va avea primul muzeu subacvatic la Constanța aproape de Cazino.

Mai mulți cercetători au descoperit în Marea Neagră epavele unor nave de război, resturile unor corăbii antice, sau rămășițele unor avioane vechi de zeci de ani.

Iubitorii de scufundări au oportunitatea de a admira în adâncurile Mării Negre ruinele recent descoperite ale cetății Tomis, dezvăluite de cercetători specializați în arheologie subacvatică.

Acești experți au creat trasee specifice pentru entuziaștii de scuba diving, oferindu-le posibilitatea să exploreze cele 27 de epave ale navelor de suprafață și submarine care au fost ascunse în adâncurile mării și recent dezvăluite.

De la Constanța până la Capul Kaliakra în Bulgaria, fundul mării a fost meticulos cercetat timp de 10 ani, iar acum, descoperirile spectaculoase ale scafandrilor devin accesibile și pentru turiștii pasionați de scufundări.

Printre acestea, se numără un submarin sovietic din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, localizat în apropierea stațiunii Costinești la 16 km în largul mării, reprezentând un veritabil paradis pentru iubitorii de scuba diving.

De asemenea, printre atracțiile subacvatice se află și submarinul care, în 1940, a colizionat cu o navă transportând 800 de migranți evrei și care s-a scufundat ulterior la 6 kilometri și jumătate de portul Constanța.

Toate aceste descoperiri pot acum fi explorează de către pasionații de scufundări.

Inițiativa îi aparține lui Pascale Roibu, fost scafandru militar și specialist cu peste două decenii de experiență petrecute în adâncuri.

"Am realizat scufundare a două statui. Poetul are în jur de 90, iar statuia scafandrului greu pe care l-am realizat eu are 180 de kg. Ar fi primul punct turistic pentru că este cel mai aproape de mal", potrivit Știrile Protv.

Cei care nu au curaj să se aventureze în adâncuri pot face un tur virtual al epavelor descoperite de cercetători în Marea Neagra.