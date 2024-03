România, prima țară din UE în care se implementează tehnologie nucleară cu reactoare de mici dimensiuni

România va avea cea mai nouă, curată și sigură tehnologie nucleară, cu ajutorul reactoarelor de mici dimensiuni de la Doiceşti, judeţul Dâmboviţa.

România este şi primul stat din UE care implementează această resursă.

Renunțarea la centralele electrice vechi pe cărbune peste tot în lume şi decarbonarea duc deja la schimbări în producerea de energie.

În următorii ani, tehnologia nucleară va asigura ţării noastre o cantitate considerabilă de curent electric. Iar experţii români vor putea fi promotori în regiune.

Tehnologia reactoarelor modulare mici este în prezent cea mai avansată şi mai sigură pentru producerea energiei curate. Acestea folosesc fisiunea nucleară pentru a produce curent.

Tehnologia presupune construirea reactoarelor într-o anumită locație, într-o fabrică, de exemplu, după care pot fi livrate, asamblate și puse în funcțiune într-o altă zonă.

”Reactoarele de mici dimensiuni nu înseamnă decât o revenire la stadiul iniţial de producere a enrgiei electrice, cum au fost centralele gândite, sunt proiecte cunoscute, însă spre deosebire de majoritatea centralelor mari, componentele sunt prefabricate”, a declarat Cosmin Ghiță, director general Nuclearelectrica.

Interesul pentru această resursă a crescut peste tot în lume, iar România este prima ţară din Europa care o implementează. Primul pas era făcut pe 24 mai 2022, la Doiceşti, în Dâmboviţa, când Nuclearelectrica, NuScale și E-Infra au semnat un Memorandum de Înțelegere pentru dezvoltarea primului reactor modular mic din România.

Cea mai veche termocentrală pe cărbune din România va fi punctul de pornire.

Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare a aprobat deja documentul care va facilita implementarea procesului de autorizare pentru toate etapele de dezvoltare.

”Înlocuim golurile lăsate acolo, valorificăm staţiile de conectare la sistemul energetic, un amplasament care este deja folosit pentru un obiectiv industrial, sisteme de răcire existente, dar și încercam să dăm o nouă viață comunităţilor”, a mai explicat Cosmin Ghiță, director general Nuclearelectrica.

Investiția de la Doicești ar urma să se finalizeze deceniul acesta. Centrala NuScale cu 6 module are o capacitate instalată de 462 Megawatti şi va genera aproape 200 de locuri de muncă permanente, 1.500 de locuri de muncă pe perioada construcției şi 2.300 locuri de muncă în manufacturare.

În plus, datorită energiei curate, patru milioane de tone de dioxid de carbon vor fi evitate în fiecare an. Prin finalizarea proiectului ţara noastră are oportunitatea de a deveni un lider regional pentru dezvoltarea acestor tehnologii.

La nivel european, Comisia a anunțat oficial crearea unei Alianțe Industriale dedicată reactoarelor modulare mici, recunoscând contribuţia la decarbonarea sectorului energetic.