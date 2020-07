România revine la starea de urgență? Răspunsul tranșant al președintelui Iohannis

"Eu m-am bazat și mă bazez în toată această perioadă pe ceea ce recomandă specialiștii. Există comisii ale specialiștilor, ei trebuie să analizeze evoluția pandemiei și ei trebuie să vină la politicieni pentru anumite măsuri care se impun de la caz la caz. Este foarte clar că situația în care ne aflăm acum este foarte îngrijorătoare.

Sunt în contact și cu guvernanții și cu specialiștii și deocamdată credem că împreună cu românii avem puterea să respectăm normele și să nu trecem în faze mai complicate administrative cum ar fi starea de urgență. Dar, sigur, dacă situația se înrăutățește și nu găsim altă cale, atunci putem să revenim la măsuri mai restrictive.

Încă o dată, eu nu-mi doresc acest lucru, cred că nici românii nu-și doresc acest lucru. Haideți să respectăm normele în vigoare. Este clar că în acest moment numărul cazurilor este în creștere, noi ne-am așteptat, sincer, să intrăm într-o fază de descreștere. Este destul de greu de imaginat cum ar arătat o nouă fază de relaxare", a declarat Klaus Iohannis.

Klaus Iohannis, apel la cetățeni, dar și politicieni

Pre;edintele Klaus Iohannis a făcut, miercuri, un apel atât la cetățeni, ca să respectele regulile pentru prevenirea infectării cu noul coronavirus, dar și la politicieni pentru a sprijini Guvernul în acțiunile sale din pandemie.

"Astăzi este o zi tristă - avem un număr record de persoane găsite pozitive cu noul coronavirus, peste 555 de persoane. În acest context, trebuie să fac câteva remarci. Dragi români, suntem iată deja, din martie, în plină pandemie și pot să spun că până acum câteva săptămâni lucrurile au mers destul de bine. Am trecut prin starea de urgență în care am luat măsuri dure, în care autoritățile au reacționat rapid și am reușit să ținem evoluția sub control Lucrurile, din păcate, nu au evoluat așa cum ne-am dorit cu toții.

În acest context revin la ce am mai spus: răspunderea este partajată între autorități și cetățeni (...) Trebuie să fim foarte atenți la ce ne spun unii și alții fiindcă în această perioadă în loc să fim toți de aceeași parte, politicienii să sprijine guvernul și împreună să-i convingem pe români că este o treabă foarte-foarte serioasă, vedem că sunt politiceni care încearcă să exploateze electoral această pandemie. Este o cale eronată. Este momentul să lăsăm divergențele politice deoparte", a spus Klaus Iohannis.

Număr record de infectări! Pragul de 30.000 de îmbolnăviri a fost depășit - 555 cazuri numai în ultimele 24 de ore

Până astăzi, 8 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 30.175 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 22.284 au fost externate, dintre care 20.799 de pacienți vindecați și 1.485 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile după depistare.

18 decese înregistrate, toate ale unor persoane cu comorbidități

Până astăzi, 1.817 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.

În intervalul 07.07.2020 (10:00) – 08.07.2020 (10:00) au fost înregistrate 18 decese (6 bărbați și 12 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Brașov, Dâmbovița, Galați, București, Prahova, Sălaj, Suceava și Vâlcea.

Dintre acestea, 2 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 50-59 ani, 6 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 3 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 7 decese la persoane de peste 80 de ani.

Toate decesele sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități.

Număr record de cazuri în ultimele 24 de ore

De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 555 de noi cazuri de îmbolnăvire.

La ATI, în acest moment, sunt internați 237 de pacienți.