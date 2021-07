Românii își scot la vânzare organele pe internet: "Sunt perfect sănătos, am nevoie urgentă de bani şi vând un rinichi"

"Sunt perfect sănătos, am nevoie urgentă de bani şi vând un rinichi." Cam aşa arată un anunţ pe site-urile de vânzări din România în ultima vreme. Iar cererile sunt din ce în ce mai dese.

Anunţurile nu sunt făcute în glumă. Primul donator cu care au vorbit reporterii Antena 3 are doar 20 de ani. Îl cheamă Marius şi este dispus oricând să iși riște viața. Ideea că va face rost de bani îl face să treacă peste orice.

Donator: Nu îmi ajung banii. Vreau să-mi iau o locuinţă pentru că stau în chirie plătesc foarte mult şi nu-mi ajung cu nimic.

Reporter: Cu banii jos?

Donator: Da, pentru că ştiţi care este treaba? Eu după ce îmi dau rinichiul nu-mi pot lua viaţa în rate, pentru că nu se ştie dacă îi mai iau sau nu, nu pot să am încrederea asta. M-am gândit şi asta este singura soluţie prin care pot să-mi iau o locuinţă, să scap de stresul ăsta foarte mare, pentru că am un copil, am o soţie şi nu-mi ajung în niciun fel, cu nimic.

La scurt timp am găsit alt donator, care nu este deloc străin cu vânzarea organelor.

Reporter: Şi analizele le aveţi făcute?

Donator: Totul la zi. Acum am fost în Turcia, pentru cineva am primit telefoane, că în Turcia se fac transplanturile. El are grupa 0 şi eu am A2 şi dacă se găseşte ceva încrucişat.

Radu Zamfir, medic specializat în transplantologie, a explicat, pentru Antena 3, care sunt condiţiile în care se poate realiza un astfel de transplant.

"La momentul de faţă avem o legislaţie foarte dură referitor la validarea acestor cupluri de donator-receptor, de către comisia de etică a centrului, tocmai pentru a exclude acest tip de relaţie mediată pecuniar.", a precizat medicul.

Autorităţile sunt în alertă cu privire la acest subiect.

"Într-adevăr au apărut pe platforme online anunţuri postate cu vânzare de organe dar ce este important este că în România nu a fost înregistrat niciun caz. Aceste anunţuri sunt doar o nouă metodă de înşelăciune. Persoanele care postează şi sunt căutate de către oameni solicită o sumă de bani anterior aşa-zisului transfer al organului iar după aceea dispar.", a declarat Gerogian Drăgan, purtator de cuvant al IGPR.

În anul 2018, în Uniunea Europeană s-au făcut peste 34.000 de transplanturi LEGALE de organe.

