Rovana Plumb, propusă comisar european pentru Transporturi. Lista viitorilor comisari europeni și portofoliile

Eurodeputata PSD Rovana Plumb a fost propusă pentru portofoliul Transporturi în Comisia Europeană, conform listei de comisari prezentate marţi, la Bruxelles, de preşedinta aleasă a executivului comunitar, Ursula von der Leyen.

Preşedintele ales al Comisiei Europene, germana Ursula von der Leyen, a prezentat marţi, la Bruxelles, echipa de comisari şi noua structură a următorului executiv european, eurodeputata PSD Rovana Plumb fiind propusă pentru portofoliul Transporturi, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.



"Această echipă va defini calea europeană: vom acţiona cu hotărâre împotriva schimbărilor climatice, ne vom consolida parteneriatul cu Statele Unite, ne vom defini relaţiile cu o Chină mai autonomă şi vom fi un vecin fiabil, de exemplu pentru Africa", a declarat Ursula von der Leyen, citată în comunicat.



"Această echipă va trebui să apere valorile şi standardele noastre de nivel mondial. Vreau o Comisie condusă cu hotărâre, care se axează în mod clar pe aspectele care ne preocupă şi care oferă răspunsuri", a mai spus ea.



"Vreau să fie o Comisie bine echilibrată, agilă şi modernă. Această echipă va trebui acum să câştige încrederea Parlamentului. Comisia mea va fi o comisie geopolitică dedicată politicilor durabile şi doresc ca Uniunea Europeană să fie gardianul multilateralismului, pentru că ştim că suntem mai puternici realizând împreună ceea ce nu putem face singuri", a adăugat Ursula von der Leyen.



Rovana Plumb este deputat în Parlamentul European (vicepreşedinte al Grupului Socialiştilor şi Democraţilor) şi a ocupat, la nivel naţional, posturile de ministru al mediului şi schimbărilor climatice, ministru al muncii, ministru al fondurilor europene, ministru al educaţiei şi ministru al transporturilor, se precizează în comunicatul CE.



Noul colegiu va avea opt vicepreşedinţi, inclusiv Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe şi politica de securitate, Josep Borrell.



În următoarea etapă, Parlamentul European va trebui să aprobe întregul colegiu al comisarilor, inclusiv Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate.



Acest lucru va fi precedat de audierile comisarilor desemnaţi în faţa comisiilor parlamentare relevante, în conformitate cu regulamentul de procedură al Parlamentului.



Pe baza aprobării date de către Parlamentul European, Consiliul European numeşte în mod oficial Comisia Europeană.

Astăzi, președintele ales Ursula von der Leyen și-a prezentat echipa și noua structură a următoarei Comisii Europene.

Noua Comisie va reflecta prioritățile și ambițiile prezentate în orientările politice. Comisia este structurată în jurul obiectivelor pe baza cărora președintele ales von der Leyen a fost votat de Parlamentul European.

În centrul activităţii noastre se află necesitatea de a răspunde schimbărilor climatice, tehnologice și demografice care transformă societățile și modul nostru de viață. Puterile existente urmează noi căi, noi puteri apar și se consolidează. Acest lucru a lăsat un sentiment de neliniște și teamă în numeroase comunități din întreaga Europă. UE trebuie să conducă tranziția către o planetă sănătoasă și către o nouă lume digitală, însă nu poate face acest lucru decât ținând oamenii aproape și adaptând economia socială de piață unică a Europei astfel încât să corespundă noilor ambiții din ziua de astăzi.

Pe măsură ce ne angajăm pe această cale, trebuie să ne valorificăm din plin punctele forte, talentul și potențialul. Trebuie să ne concentrăm pe egalitate și pe crearea de șanse pentru toți, indiferent dacă este vorba despre femei sau despre bărbați, despre oameni care vin din Est, din Vest, din Sud sau din Nord, ori despre tineri sau vârstnici. Trebuie să apărăm valorile noastre comune și să susținem statul de drept. În următorii 5 ani, toate instituțiile europene trebuie să colaboreze strâns pentru a disipa temerile și pentru a crea oportunități.

Președintele ales Ursula von der Leyen a declarat: „Această echipă va defini calea europeană: vom acționa cu hotărâre împotriva schimbărilor climatice, ne vom consolida parteneriatul cu Statele Unite, ne vom defini relațiile cu o Chină mai autonomă și vom fi un vecin fiabil, de exemplu pentru Africa. Această echipă va trebui să apere valorile și standardele noastre de nivel mondial. Vreau o Comisie condusă cu hotărâre, care se axează în mod clar pe aspectele care ne preocupă și care oferă răspunsuri. Vreau să fie o Comisie bine echilibrată, agilă și modernă. Această echipă va trebui acum să câștige încrederea Parlamentului. Comisia mea va fi o comisie geopolitică dedicată politicilor durabile și doresc ca Uniunea Europeană să fie gardianul multilateralismului, pentru că știm că suntem mai puternici realizând împreună ceea ce nu putem face singuri.”

O nouă structură, adaptată la ceea ce dorim să realizăm

Noul colegiu va avea opt vicepreședinți, inclusiv Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (Josep Borrell). Vicepreședinții sunt responsabili pentru prioritățile majore cuprinse în orientările politice. Rolul acestora este de a orienta activitatea noastră în ceea ce privește ambițiile emblematice, cum sunt Pactul ecologic european, o Europă pregătită pentru era digitală, o economie în serviciul cetățenilor, protejarea modului nostru de viață european, o Europă mai puternică pe plan internațional și un nou elan pentru democrația europeană. Comisarii se află în centrul structurii noului colegiu. Ei vor gestiona expertiza furnizată de direcțiile generale.

Trei vicepreședinți executivi vor avea o funcție dublă. Fiecare dintre ei va fi atât vicepreședinte responsabil pentru una dintre cele trei teme principale de pe agenda președintelui ales, cât și comisar.

Vicepreședintele executiv Frans Timmermans (Țările de Jos) va coordona activitatea cu privire la Pactul ecologic european. El va gestiona, totodată, politicile climatice, fiind sprijinit de Direcția Generală Politici Climatice.

Președintele ales Ursula von der Leyen a declarat: „Doresc ca Pactul ecologic european să devină un semn distinctiv al Europei. În centrul acestuia se află angajamentul nostru de a deveni primul continent neutru din punct de vedere climatic. Acest lucru reprezintă, totodată, un imperativ economic pe termen lung: cei care acționează primii și cel mai rapid vor fi cei care profită de oportunitățile create de tranziția ecologică. Vreau ca Europa să fie avangarda. Vreau ca Europa să fie exportatorul de cunoștințe, de tehnologii și de cele mai bune practici.”

Vicepreședintele executiv Margrethe Vestager (Danemarca) va coordona întreaga noastră agendă privind o Europă pregătită pentru era digitală și va fi comisar pentru concurență, sprijinită de Direcția Generală Concurență.

Președintele ales Ursula von der Leyen a declarat: „Digitalizarea are un impact uriaș asupra modului în care trăim, muncim și comunicăm. În anumite domenii, Europa trebuie să recupereze un decalaj – cum ar fi în domeniul „business to consumers” – în vreme ce în alte domenii – cum ar fi „business to business” – suntem avangarda. Trebuie să pregătim piața noastră unică pentru era digitală, trebuie să valorificăm la maximum inteligența artificială și tehnologia de lucru cu volumele mari de date, trebuie să îmbunătățim securitatea cibernetică și trebuie să depunem eforturi susținute în favoarea suveranității noastre tehnologice.”

Vicepreședintele executiv Valdis Dombrovskis (Letonia) va coordona activitatea privind o economie în serviciul cetățenilor și va fi comisarul pentru servicii financiare, sprijinit de Direcția Generală Stabilitate Financiară, Servicii Financiare și Uniunea Piețelor de Capital.

Președintele ales Ursula von der Leyen a declarat: „Avem o economie socială de piață unică. Aceasta este sursa prosperității și echității noastre sociale. Acest lucru este cu atât mai important cu cât ne confruntăm cu o dublă tranziție: climatică și digitală. Valdis Dombrovskis va avea rolul de a reuni aspectele sociale și piața în economia noastră.”

Ceilalți cinci vicepreședinți sunt:

Josep Borrell (Spania, actualmente ministrul spaniol al afacerilor externe): ÎR/VP desemnat, O Europă mai puternică pe plan internațional;

Věra Jourová (Republica Cehă, comisar în Comisia Juncker): Valori și transparență;

Margaritis Schinas (Grecia, fost deputat în Parlamentul European, funcționar cu o lungă experiență în Comisia Europeană): Protejarea modului nostru de viață european;

Maroš Šefčovič (Slovacia, vicepreședinte al Comisiei Juncker): Relații interinstituționale și prospectivă;

Dubravka Šuica (Croația, deputat în Parlamentul European): Democrație și demografie.

De asemenea, Dubravka Šuica va coordona, din partea Comisiei, activitatea Conferinței privind viitorul Europei.

Președintele ales Ursula von der Leyen a declarat: „Dorim să dăm un nou elan democrației europene. Aceasta este responsabilitatea noastră comună. Democrația înseamnă mai mult decât votul la alegeri la fiecare 5 ani. Înseamnă să ne facem auzită vocea și să putem avea un cuvânt de spus cu privire la modul în care este construită societatea.”

Președintele ales von der Leyen dorește să prezideze un colegiu angajat, care înțelege Europa și ascultă dorințele europenilor.

Din acest motiv, toți membrii colegiului vor vizita fiecare stat membru în prima jumătate a mandatului lor. Ei vor trebui să cunoască nu numai capitalele, ci și să viziteze regiunile în care trăiește și muncește populația Europei.

Așa cum Europa trebuie să fie pregătită pentru era digitală, și Comisia trebuie să se adapteze realităților de astăzi. Reuniunile colegiului vor fi „fără hârtie” și digitale.

Obiectivul noii Comisii este de a ușura viața oamenilor și a întreprinderilor. Pentru a reduce birocrația, Comisia va aplica principiul numărului constant („one-in, one­out”) atunci când creează noi acte cu putere de lege și norme administrative.

Președintele ales Ursula von der Leyen a declarat: „Aceasta va fi o Comisie care își va transpune angajamentele în acțiuni. Avem o structură care se concentrează pe sarcini, nu pe ierarhii. Trebuie să fim în măsură să obținem cât mai rapid rezultate în domeniile care contează și să facem acest lucru cu convingere.”

Ceilalți comisari desemnați sunt următorii:

Johannes Hahn (Austria) va fi responsabil de „Buget și administrație” și va raporta direct președintelui Comisiei, Ursula von der Leyen. Ca membru cu vechime al colegiului, el cunoaște importanța promovării unei administrații moderne.

Didier Reynders (Belgia), avocat de profesie, are foarte multă experiență ca ministru de finanțe, ministru al afacerilor externe și europene și ca ministru al apărării la nivel național. În noua Comisie, el va fi responsabil de „Justiție” (inclusiv tematica statului de drept).

Mariya Gabriel (Bulgaria) este în prezent comisar european. Ea s-a ocupat cu dedicație și energie de portofoliul digital și i se încredințează acum crearea de noi perspective pentru generația tânără (portofoliul „Inovare și tineret”).

Stella Kyriakides (Cipru) este un psiholog clinician cu mulți ani de experiență în domeniul afacerilor sociale, al sănătății și al prevenirii cancerului. Ea va avea portofoliul „Sănătate”.

Kadri Simson (Estonia) este un deputat cu vechime în Parlamentul estonian și a fost ministru al afacerilor economice și al infrastructurii. Ea se va ocupa de portofoliul „Energie”.

Jutta Urpilainen (Finlanda) nu a fost numai ministru de finanțe și membru al Comisiei pentru afaceri externe a Parlamentului finlandez, ci și trimis special în Etiopia. Ea va fi titulară a portofoliului „Parteneriate internaționale”.

Sylvie Goulard (Franța), fost deputat în Parlamentul European, este o europeană dedicată și convinsă. În calitate de comisar pentru piața internă, ea va gestiona activitatea noastră privind politica industrială și va promova piața unică digitală. De asemenea, ea va fi responsabilă pentru noua Direcție Generală pentru Industria de apărare și Spațiu.

László Trócsányi (Ungaria) este fostul ministru al justiției din Ungaria. El va avea portofoliul „Vecinătate și extindere”.

Phil Hogan (Irlanda), actualul comisar pentru agricultură, își va pune experiența la dispoziția noii Comisii având în responsabilitate portofoliul „Comerț”.

Paolo Gentiloni (Italia), fost prim-ministru al Italiei și ministru al afacerilor externe, va împărtăși din vasta sa experiență ca titular al portofoliului „Economie”.

Virginijus Sinkevičius (Lituania), ministrul lituanian al economiei și inovării, va fi responsabil pentru „Mediu și oceane”.

Nicolas Schmit (Luxemburg) își reunește experiența de la Parlamentul European și pe aceea de ministru pentru ocuparea forței de muncă la nivel național, și va prelua responsabilitatea portofoliului „Locuri de muncă”.

Helena Dalli (Malta) și-a dedicat viața politică egalității, ocupând atât postul de ministru pentru dialog social, protecția consumatorilor și pentru libertăți civile, cât și pe acela de ministru al afacerilor europene și al egalității. Ea va avea portofoliul „Egalitate”.

Janusz Wojciechowski (Polonia) a fost vreme îndelungată deputat în Parlamentul European, membru al Comisiei pentru agricultură și este în prezent membru al Curții de Conturi Europene. El va fi responsabil pentru portofoliul „Agricultură”.

Elisa Ferreira (Portugalia) este în prezent viceguvernator al Banco de Portugal. Ea a fost deputat în Parlamentul European timp de mai mulți ani și a fost, pe plan național, atât ministru al planificării, cât și ministru al mediului. Ea va avea portofoliul „Coeziune și reforme”.

Rovana Plumb (România) este deputat în Parlamentul European (vicepreședinte al Grupului Socialiștilor și Democraților) și a ocupat, la nivel național, posturile de ministru al mediului și schimbărilor climatice, ministru al muncii, ministru al fondurilor europene, ministru al educației și ministru al transporturilor. Ea se va ocupa de portofoliul „Transporturi”.

Janez Lenarčič (Slovenia) este un diplomat sloven. El a fost secretar de stat pentru afaceri europene și a colaborat strâns timp de mai mulți ani cu Organizația Națiunilor Unite, cu Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa și cu Uniunea Europeană. El se va ocupa de portofoliul „Gestionarea crizelor”.

Ylva Johansson (Suedia) este, pe plan național, ministru pentru ocuparea forței de muncă, dar și fost ministru al școlilor și ministru al sănătății și îngrijirii persoanelor în vârstă, precum și deputată în Parlamentul suedez. Este, în același timp, un expert foarte respectat în domeniile ocupării, integrării, sănătății și bunăstării. Ea va avea portofoliul „Afaceri interne”.

Ce urmează

În următoarea etapă, Parlamentul European va trebui să aprobe întregul colegiu al comisarilor, inclusiv Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate/vicepreședintele Comisiei Europene.

Acest lucru va fi precedat de audierile comisarilor desemnați în fața comisiilor parlamentare relevante, în conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului.

Pe baza aprobării date de către Parlamentul European, Consiliul European numește în mod oficial Comisia Europeană, în conformitate cu articolul 17 alineatul (7) din TUE.